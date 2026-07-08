España ve una oportunidad de mejorar su reputación en Iberoamérica en la próxima cumbre

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Madrid, 8 jul (EFE).- Las autoridades españolas ven en la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid a principios de noviembre una oportunidad para, entre otros objetivos, mejorar la reputación de la que España goza en América Latina, de manera que se traduzca no sólo en un alto nivel de inversiones como el existente, sino también de comercio bilateral.

Así lo ha manifestado esta semana el director general de Diplomacia Económica del Ministerio español de Asuntos Exteriores, Jordi Colgan, durante la presentación del estudio RepCore® Nations 2026 sobre la reputación de España en el mundo, en un acto que estuvo organizado por el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE).

El informe, elaborado por la consultora Reputation Lab, atribuye un nivel «excelente» a la reputación de España en prácticamente todos los países europeos, pero sólo «moderado» en Estados Unidos, América Latina y buena parte de África y Asia.

Frente a ello, China, Israel y Mauritania «constituyen las únicas excepciones donde la reputación de España se sitúa en un nivel débil», constata el documento.

«Que nuestra percepción sea relativamente negativa en América Latina creo que es algo en lo que deberemos, sin duda, trabajar», afirmó Colgan durante una mesa redonda en el Cupra City Garage de Madrid en la que se debatió el impacto que la percepción de la llamada ‘marca-España’ tiene sobre la economía del país y sus empresas.

«América Latina, en realidad, para nosotros, más allá de los lazos fraternales que nos unen, en términos de exportación e importación no es uno de nuestros mercados clave -nuestro mercado clave es claramente la Unión Europea-, pero sí, por ejemplo, en términos de inversión», expuso Colgan.

«En términos de inversión», recordó, «las empresas españolas son, sois, en general, los segundos inversores en la gran mayoría de países latinoamericanos, con la creación de empleo que conlleva la generación de riqueza allí, en destino».

«¿Qué podemos hacer nosotros para poner en valor esa actividad magnífica que se realiza?», se preguntó este alto cargo del Ministerio de Exteriores y apuntó al respecto que España acogerá el 4 y 5 de noviembre la XXX Cumbre Iberoamericana, a la que se espera que asistan los jefes de Estado y Gobierno de la región.

«Es una región a la que le dedicamos especial atención y donde queremos seguir estando muy presentes».

«Algunas de las lecciones que hemos aprendido en términos de inversión y relaciones bilaterales con América Latina deberíamos exportarlas a África, donde tenemos muchísimo potencial también para hacer ese rol de puente y de nexo con la Unión Europea y que hasta ahora están siendo hasta cierto punto infrautilizadas», planteó.

Mencionó asimismo el «esfuerzo diplomático» que España está realizando con algunos gobiernos en particular.

«Me resultará muy interesante venir el año que viene, si me invitáis, para ver cómo ha evolucionado esta percepción en determinados países donde claramente se ha hecho un esfuerzo diplomático para reconstruir relaciones, por ejemplo, Argelia, que salía con una percepción relativamente negativa», sostuvo.

El estudio RepCore® Nations 2026, elaborado a partir de cerca de 50.000 entrevistas en 36 países, muestra que la reputación media de las 60 mayores economías del mundo continúa deteriorándose.

Un total de 43 países empeoran su índice de reputación, mientras que solo 14 mejoran.

España demuestra una mayor resiliencia que la media internacional y asciende dos posiciones en el ranking, pasando del puesto 14 al 12 y consolidándose entre los países con mejor reputación del mundo.

Entre los países iberoamericanos analizados, el primero que aparece en la lista es Perú (puesto 25), seguido de Brasil (31), Chile (33), Argentina (36), México (41) y Colombia (50). EFE

jms/mb