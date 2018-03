España vence a Alemania y gana la Eurocopa

Este contenido fue publicado el 29 de junio de 2008 22:36 29 de junio de 2008 - 22:36

Casillas levanta el trofeo del campeón continental. (Keystone)

La 'roja' se hizo con su segundo título continental tras derrotar a los germanos por 1-0 en un partido muy disputado. Un nuevo campeonato después de 44 años de eterna espera. Torres fue el más listo y consiguió abrir el marcador.

La alegría se desbordó en Viena y en toda España que llevaba desde 1964 sin celebrar un éxito como el conseguido en el torneo de Suiza y Austria.

La 'roja' acabó invicta la Eurocopa y deslumbrando a todo el mundo con su talento y su creatividad. El fútbol fue justo y recompensó al mejor equipo del torneo. El poderío y gran historial de los alemanes no fueron suficientes para impedir el sueño español.



España volvió al esquema 4-1-4-1, por la ausencia de Villa. El capitán Ballack finalmente fue titular con Alemania tras superar molestias físicas. Ambos equipos salieron muy concentrados pero el dominio lo empezó ejerciendo Alemania.



En el minuto 3, Klose estuvo a punto de aprovechar un despiste defensivo de la 'roja'. Llegada de Ballack por banda que centra sin ocasionar peligro a Casillas. Hitzlsperger probó suerte con un flojo disparo.



Los españoles acusaron la falta de experiencia en grandes finales y no acertaban con los pases. Su arma durante todo el torneo.



Se asienta España



En el minuto 15 llegó la primera ocasión española. Iniesta centró desde dentro del área y Metzelder despejó peligrosamente hacia su portero. Los de Aragonés comenzaron a asentarse en el campo tras pasar ciertos apuros.



En saque de esquina, Torres mandó arriba del marco de Lehmann. Sergio Ramos se internó por la parte derecha, sacó un gran centro que Torres envió al poste de la portería alemana.



Alemania, tras el arranque inicial, volvió a esperar a España en su campo.

En la siguiente jugada Podolski logró forzar saque de esquina. A continuación, Alemania acechó el área de Casillas pero la defensa ibérica estuvo segura. Las llegadas de Ballack y Klose metían el miedo en el cuerpo a la afición española.



En el 31, Fábregas disparó de lejos tras una buena combinación de la 'roja'. Pero todo cambió con el gol de Fernando Torres. Tras un buen pase de Xavi, el del Liverpool fue mucho más rápido que Lahm y puso la bota para adelantar a España.



En el 35 Iniesta inicia la jugada que Silva lanza fuera. Ballack regresó al terreno tras sufrir un golpe en la ceja. Alemania volvió a volcarse en el área ibérica.



Segunda mitad



En el inicio de la segunda parte, Xavi disparó fuera. Dos minutos más tarde, España sacó de esquina y Silva cogió un rechace alemán para chutar rozando el poste de Lehmann.



España se sentía a gusto sobre el campo. Otra vez como en el gol. Xavi le puso un balón raso espectacular al 'Niño' Torres, pero el guardameta rival se la quitó justo cuando estaba a punto de batirle.



En el minuto 60 Alemania combinó bien y Ballack tuvo una buena oportunidad pero le faltó puntería. Kuranyi salió de refresco en los germanos para acosar a la defensa de la 'roja'.



Casillas tuvo que dar lo máximo para frenar los ataques alemanes que empezaban a dominar el partido con rápidos contraataques. Un desacertado Fábregas fue sustituido por Xabi Alonso para dar más fuerza al centro del campo.



Casi marcó Ramos



En jugada de estrategia, Xavi sacó al segundo palo donde estaban solos Sergio Ramos y Torres. El andaluz cabeceó y Lehman hizo la parada del siglo.



Sigue el control de España que se fue al ataque. Iniesta dispuso de dos disparos que tuvieron que sacar los alemanes con muchos problemas.



Los de Aragonés jugaban mejor con la escasa ventaja en el marcador. Lanzaron pases largos para Torres que se peleó con la defensa de Alemania. Xavi y el centro del campo de la 'roja' controlaban la posesión y marcaban el ritmo del choque. España se movió como pez en el agua ante los grandes espacios que dejaron los germanos.



En el 81, Silva centró al área y Senna no puedo acabar la jugada por escasos metros. Güiza se la había dejado franca.



Inoperancia alemana



Alemania dejaba jugar a los españoles y se limitaba a despejar el balón de los dominios de Lehmann. Y eso que contaba en el campo con jugadores frescos que acababan de ingresar en el estadio de Viena.



Kuranyi fue amonestado por una dura entrada a Senna. La impotencia germana era evidente en los instantes finales. La entrada de Xabi Alonso resultó clave para asentar el juego de la 'roja'.



El partido no dio para más y España comenzó celebrar la fiesta como nueva campeona continental. Sin duda alguna, una noche que pasará a la historia del deporte nacional.



Villa y Casillas



David Villa acabó siendo el máximo goleador del torneo con 4 tantos a pesar de haberse perdido la final por lesión. La primera vez que lo consigue un español. Casillas fue el mejor portero del campeonato tras haber encajado sólo 2 tantos.



"Este triunfo es de los jugadores, porque ellos tenían toda la fe. Por eso hicieron el torneo que hicieron", expresó con enorme tranquilidad Luis Aragonés tras concluir el partido. "Tenemos un equipo extraordinariamente bueno. De eso no hay dudas. Cuando tocamos, no hay equipo que se resista."



Fernando Torres, autor del único gol de la final, el que dio la Eurocopa a España, se mostró orgulloso tras la final: "Hemos sufrido, hemos tenido ocasiones... creo que ha ganado el mejor. A veces no pasa, pero en este campeonato sí. Es bueno para el fútbol". A propósito de su tanto en la final, el ariete español comentó: "Fue un pase de Xavi, corrí y pude adelantarme a Lehmann para picarla".



Torres también quiso acordarse de la afición, de los que estuvieron en el estadio y del resto: "Es un triunfo de todos, de los que están aquí y de los que no han podido venir". Y la celebración: "Nos imaginamos cómo está Madrid, estamos deseando llegar a España para celebrarlo con ellos".



Y en el horizonte, el Mundial: "Ahora, hay que disfrutar de esto, pero somos ambiciosos y queda el Mundial".



Barberis



"España es justo vencedor. Sus virtudes han sido el juego ofensivo, la velocidad y la técnica. La victoria ha eliminado el mito de Alemania y le ha dado al deporte rey una nueva dimensión".



"Los alemanes metieron presión al comienzo de las dos partes. Fernando Torres logró un gol que simplemente fue una pura maravilla. También hay que destacar el excelente trabajo de Luis Aragonés. Es un campeón justo".





swissinfo, Iván Turmo

FICHA TÉCNICA ESPAÑA 1 – ALEMANIA 0



29 de junio - 20: 45 horas



Estadio: Ernst-Happel, Viena. Lleno (50.000 espectadores)



Árbitro: Roberto Rosetti



España: Casillas; Sergio Ramos, Puyol, Marchena, Capdevila; Senna; Iniesta, Xavi, Silva (m 63. Cazorla); Fábregas (m.63 Xavi Alonso) y Torres (m.78 Güiza).



Alemania: Lehmann; Friedrich, Mertesacker, Metzelder, Lahm (m.46 Jansen); Frings, Hitzlsperger (m.58 Kuranyi); Schweinsteiger, Ballack, Podolski; Klose (m. 79 Gómez)



GOLES: 1-0: Torres (m. 32)



Tarjetas: Ballack, Casillas. Kuranyi Fin del recuadro

11 IDEAL de la UEFA Los jugadores de la selección española Iker Casillas, Puyol, Senna y Villa se encuentran en la preselección de los diez mejores jugadores de la Eurocopa según la UEFA.



En cuanto al resto de los elegidos son: Michael Ballack y Schweinsteiger por Alemania el ruso Arshavin, el turco Altintop, el croata Modric y el holandés Sneijder. Fin del recuadro

214.000 euros por ganar Los jugadores de la selección ya se han ganado el respeto y la admiración de toda España y de gran parte del planeta futbolístico.



Además, cada uno va a recibir de la Federación Española 214.000 euros por ganar la Eurcocopa.



Los jugadores no son los únicos que ganan.



La UEFA ha destinado a premios 184 millones de euros, de los que 27,5 millones van a España como campeona.



La UEFA ha repartido en premios un total de 184 millones de euros. Fin del recuadro

Enlaces

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes