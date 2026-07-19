España y Argentina, a la prórroga con Enzo Fernández expulsado

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East Rutherford (EE.UU.), 19 jul (EFE).- Las selecciones de España y Argentina se disputarán el título de campeón del mundo en la prórroga, tras el empate sin goles al término de los primeros 90 minutos de la final del Mundial 2026, con dominio y ocasiones del equipo de Luis de la Fuente, pero sin tino sobre la portería de Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

Argentina jugará el tiempo extra en inferioridad numérica por la expulsión por doble amarilla de Enzo Fernández en el minuto 93. EFE

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