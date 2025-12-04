España y Canadá abordan la colaboración para la adopción de la IA en pymes

2 minutos

Toronto (Canadá), 4 dic (EFE).- El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, abordó este jueves en una reunión en Ottawa con el ministro canadiense de Inteligencia Artificial e Innovación Digital, Evan Solomon, vías de colaboración con el país norteamericano en materia de la adopción de la inteligencia artificial (IA) para las pymes.

Durante la reunión que mantuvieron en la capital canadiense, Cuerpo y Solomon también trataron el fomento del desarrollo de tecnologías cuánticas.

Tras el encuentro con el ministro español, Solomon indicó en sus redes sociales que con la emergencia de España como una de las economías de más rápido crecimiento entre los países desarrollados, existe un fuerte impulso en ambos países «para ampliar la innovación conjunta, alinear herramientas como Horizonte Europa y profundizar en la coinversión».

Cuerpo, que este jueves concluye una visita de dos días a Canadá, también se reunió con el ministro de Comercio canadiense, Maninder Sidhu, y tenía previsto un encuentro con el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, antes de regresar a España, señalaron a EFE fuentes del Ministerio de Economía.

En su reunión con Sidhu, los dos ministros trataron el aumento de las relaciones comerciales y la inversión bilateral. Posteriormente mantuvieron un almuerzo de trabajo con altos ejecutivos de empresas como Bombardier, Airbus, Indra y Bell Textron.

Cuerpo y Sidhu señalaron el miércoles durante el Foro Empresarial España-Canadá, celebrado en Toronto con la presencia de más de un centenar de asistentes, que el potencial de crecimiento del comercio bilateral es muy elevado y que podría duplicarse hasta los 10.000 millones de dólares al año.

En el foro empresarial, el ministro español destacó que «existe un enorme potencial de colaboración en sectores estratégicos como infraestructura, energías renovables, tecnología, inteligencia artificial y el farmacéutico” y que «las empresas españolas tienen muchísimo que ofrecer y ya están bien posicionadas en los grandes proyectos que Canadá impulsará en los próximos años”.

El Gobierno canadiense puso sobre la mesa un ambicioso programa de grandes inversiones de infraestructura en el país y la reducción de la dependencia comercial con EE.UU., tras el giro de la política estadounidense desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.

Precisamente, en su reunión en Ottawa, Cuerpo y Champagne tienen previsto dialogar sobre los cambios y desafíos que el brusco cambio de la política estadounidense está causando a la economía mundial. EFE

jcr/asb/pddp