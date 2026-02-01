España y Colombia avanzan en una alianza botánica para rescatar el legado del sabio Mutis

Bogotá, 1 feb (EFE).- España y Colombia avanzan en una alianza científica para rescatar el legado de José Celestino Mutis, con énfasis en la recuperación del Jardín Botánico fundado por el sabio español en el siglo XVIII en Mariquita, departamento de Tolima (centro), dijo este domingo la directora del Real Jardín Botánico de Madrid, María Paz Martín Esteban.

«Es lo que nos trae a esta visita: el reestructurar de nuevo el Jardín Botánico que estaba en Mariquita, el Jardín Botánico de Mutis y el bosque de Mutis», explicó a EFE en Bogotá.

La cooperación contempla intercambios científicos, la conservación de especies en riesgo y expediciones botánicas conjuntas, con el objetivo de fortalecer la investigación y la protección de los ecosistemas asociados al legado de la Real Expedición Botánica.

Mariquita y el legado de Mutis

El proyecto incluye el fortalecimiento de iniciativas educativas y comunitarias, especialmente en el Bosque de Mutis y el antiguo Jardín Botánico de Mariquita.

La visita de Martín cuenta con el acompañamiento de la Fundación Segunda Expedición Botánica (Funbotánica), entidad que desde 1983 trabaja en la investigación, divulgación y recuperación del legado mutisiano, y que impulsa un plan para reactivar el histórico jardín como espacio de ciencia pública, educación ambiental y turismo científico.

«Recuperar el Jardín Botánico de Mutis no es un gesto nostálgico, sino retomar un proyecto de conocimiento profundamente ligado al territorio y a la biodiversidad», señaló Guillermo Pérez, director de Funbotánica, al destacar el potencial de esta iniciativa para dinamizar la economía local y fortalecer la educación ambiental.

Mariquita fue, entre 1783 y 1791, el principal centro de operaciones de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, uno de los proyectos científicos más ambiciosos del siglo XVIII en América, cuyo legado documental es custodiado hoy en gran parte por el Real Jardín Botánico de Madrid.

Bogotá y la cooperación científica

Por su parte, la directora del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, María Claudia García, afirmó a EFE que esta cooperación se produce en un momento simbólico, cuando la institución capitalina cumple 70 años, y responde a la necesidad de fortalecer redes internacionales para enfrentar la crisis de biodiversidad y el cambio climático.

«El objetivo es avanzar hacia investigaciones conjuntas y expediciones botánicas que permitan completar colecciones científicas a partir de ecosistemas reales, y no solo de archivos históricos, además de proyectar el conocimiento botánico hacia el espacio público urbano», explicó. EFE

enb/joc/mgr

