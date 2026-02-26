España y Eslovenia propondrán en la UE proteger a los artistas en situación de conflicto

3 minutos

Zagreb/Viena, 26 feb (EFE).- Los Gobiernos de España y Eslovenia acordaron este jueves en Liubliana presentar a nivel europeo una propuesta conjunta de protección de artistas en situaciones de conflicto o riesgo, con el objetivo de salvaguardar el derecho a la cultura y la libertad artística.

Los ministros de Cultura de España, Ernest Urtasun, y de Eslovenia, Asta Vrecko, se reunieron hoy en la capital eslovena con el objetivo de afianzar la cooperación cultural entre ambos países.

En su encuentro acordaron llevar a la próxima reunión del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte (EYCS) de la Unión Europea (UE) una iniciativa conjunta para salvaguardar a los artistas en contextos de conflicto o riesgo.

Ambos destacaron la protección de la libertad artística y el derecho a la cultura y la protección de sus expresiones, como parte inherente a la identidad en el marco de situaciones de conflicto o riesgo.

«Europa no se sostiene en las instituciones simplemente, se sostiene en sus valores, cultura democrática y una ciudadanía que participa de forma crítica en la vida pública», dijo Urtasun en un comunicado del Ministerio de Cultura de España.

Además, acordaron cooperar en proyectos culturales que promuevan la sostenibilidad, en seguimiento al acuerdo firmado en el marco de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible de la UNESCO, celebrada en Barcelona el pasado septiembre.

Urtasun y su homóloga eslovena visitaron juntos la exposición ‘Festival of (In)Gratitude’ del artista Walid Raad en el Museo de Arte Moderno de Liubliana.

Este artista libanés, cuyas obras han pasado también por algunos museos españoles, explora a través del arte la construcción de la historia, la memoria y la documentación de los conflictos.

Por otra parte, Urtasun invitó a artistas eslovenos a participar este mismo año en la primera edición de la ‘Bienal Climática’, que se celebrará en Avilés (Asturias) entre el 12 de junio y el 20 de septiembre.

Ambos ministros acordaron además lanzar un programa de intercambio entre profesionales de la gestión del patrimonio cultural, y en los próximos meses los archivos y museos estatales de ambos países diseñarán una propuesta de programa común.

Según Urtasun, Eslovenia es hoy el principal aliado y socio del Gobierno español a nivel europeo, especialmente en áreas de política social, democracia, libertad y cultura.

En este sentido, el país adriático ha desarrollado un proyecto nacional similar al ‘Plan de Derechos Culturales’ presentado por el Ministerio de Cultura español en 2025.

Igual que España, Eslovenia está gobernada por una coalición de centro izquierda, que enfrenta elecciones generales el próximo 22 de marzo, en las que podría perder el poder, según las encuestas. EFE

vb-scn/jk/psh

(foto)