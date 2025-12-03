España y Marruecos celebran hoy un foro empresarial previo a la XIII cumbre bilateral

2 minutos

Madrid, 3 dic (EFE).- España y Marruecos celebran este miércoles en Madrid un foro empresarial bilateral que antecede a la Reunión de Alto Nivel entre ambos países que presidirán el jueves en el Palacio de la Moncloa el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y su homólogo marroquí, Aziz Ajanuch.

Será la XIII cumbre hispano-marroquí, y en esta ocasión le corresponde organizarla a España después de que la última tuvo lugar en Rabat en febrero de 2023.

No hay prevista ninguna rueda de prensa ni declaración por parte de los dos jefes de Gobierno al término de este encuentro, en el que se van a repasar unas relaciones bilaterales que el Ejecutivo de Pedro Sánchez asegura que nunca han sido mejores.

A ello contribuye el apoyo hecho público en 2022 por el Gobierno a la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí presentada por Marruecos en 2007 a la ONU, un giro en la posición que hasta entonces había mantenido España en este asunto.

El Frente Polisario, que lidera la lucha nacional por la independencia en el Sáhara Occidental, ha venido lamentando desde entonces esa decisión, y el mes pasado, con motivo del 50 aniversario de la denominada «Marcha verde» que supuso la salida de España de este territorio, volvió a criticar al Gobierno por ceder al «chantaje y manipulación» de Marruecos.

La sede de la CEOE acogerá este miércoles el foro empresarial bilateral organizado por esta patronal española, la Confederación Empresarial marroquí (CGEM), la Secretaría de Estado de Comercio y la Cámara de Comercio de España.

Un foro que será clausurado por el primer ministro de Marruecos y, en representación del Gobierno español, por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

El objetivo de este encuentro es aumentar la colaboración empresarial y que las compañías españolas conozcan las prioridades del Gobierno marroquí y las oportunidades de comercio e inversión.

A lo largo de la jornada participarán, entre otros, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; y los presidentes de la CEOE y la CGEM, Antonio Garamendi y Chakib Alj, respectvamente. EFE

BB/aam/rfg