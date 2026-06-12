España y otros 20 países colaborarán en estudio del hantavirus que causó crisis en crucero

1 minuto

Ginebra, 12 jun (EFE).- Veintiún países, entre ellos España, han lanzado una iniciativa de investigación del hantavirus Andes, variante de la que se declaró un brote durante los meses de abril y mayo en un crucero por el Atlántico, el MV Hondius, con tres muertos y trece casos confirmados.

Según informó este viernes en un comunicado la Organización Mundial de la Salud (OMS), la iniciativa, bautizada como NAVIS, busca mejorar la comprensión sobre el virus, incluyendo su dinámica de transmisión, periodos de incubación y respuestas inmunitarias.

Utilizará para ello protocolos desarrollados por el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (España) y contará con el apoyo de instituciones como el Hospital Universitario de Zúrich (Suiza), la Universidad de Liverpool (Reino Unido) o el Instituto Nacional para la Investigación Médica de Francia.

Estos y otros centros de países como Estados Unido, Japón, Alemania, Italia o Países Bajos, entre otros, buscan «entender mejor el patógeno e informar del desarrollo de contramedidas médicas tales como pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas», destacó la OMS. EFE

abc/pcc