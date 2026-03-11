España y otros 26 países muestran su «alarma» por la escalada del conflicto en el Líbano

Naciones Unidas, 11 mar (EFE).- Veintisiete países, entre ellos España, Francia y el Reino Unido, transmitieron este miércoles en la ONU su «profunda alarma» por la escalada del conflicto en el Líbano ante los recientes ataques israelíes contra el país.

«Expresamos nuestra profunda alarma por la escalada de hostilidades en el Líbano y hacemos un llamamiento a las partes para que vuelvan al acuerdo de alto el fuego», indicó el representante francés ante la ONU, Jérôme Bonnafont, a las puertas del Consejo de Seguridad, donde se celebró una sesión sobre el conflicto.

Bonnafont leyó una declaración conjunta firmada también por Armenia, Austria, Baréin, Camboya, Croacia, Chipre, Estonia, Italia y Portugal, entre otros países.

En la breve rueda de prensa se encontraban representantes de cada país, entre ellos el embajador permanente de España ante la ONU, Hector Gómez Hernández.

Las naciones hicieron hincapié en que, en medio de la guerra, se debe «preservar la soberanía e integridad territorial» del Líbano, país al que expresaron su «plena solidaridad».

También instaron a Hizbulá a cesar «inmediatamente» sus ataques contra Israel y a entregar sus armas, y apoyaron los esfuerzos del Gobierno libanés de desmantelar las actividades militares de este grupo chií.

«Condenamos enérgicamente la imprudente decisión de sumarse a los ataques iraníes contra Israel desde el 2 de marzo de 2026, arrastrando al Líbano a una guerra que ni las autoridades ni su población deseaban», agregó Bonnafont.

Los países dijeron apoyar la celebración de negociaciones directas entre Israel y el Líbano e instaron a Israel a abstenerse de atacar infraestructuras civiles y zonas densamente pobladas.

La campaña israelí de bombardeos contra el sur, el este del Líbano y su capital, principalmente, ha provocado ya más de 500 muertos y 1.300 heridos, según datos locales, así como el desplazamiento forzoso de 700.000 personas que han tenido que huir de sus casas desde el 2 de marzo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de los fallecidos son civiles y entre ellos hay al menos 84 niños y 44 mujeres. EFE

