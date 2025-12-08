España y otros 6 países de la UE preparan nuevo plan de acción contra el crimen organizado

Bruselas, 8 dic (EFE).- España prepara, junto con Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Suecia el nuevo Plan de Acción Multianual 2026-2028 contra el crimen organizado, que se aprobará el próximo año en Francia, anunció este lunes el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El asunto se abordó en una cena de trabajo de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado celebrada el domingo, explicó Grande-Marlaska en declaraciones a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Interior.

En el encuentro, donde también participó el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, se puso en valor «el trabajo ya desarrollado desde el 2021», cuando ese grupo se constituyó y en concreto con el primer plan de acción, indicó el ministro.

Grande-Marlaska explicó que las iniciativas previstas para la lucha contra las mafias de delincuencia organizada giran en torno a «cinco pilares fundamentales», que incluyen seguir trabajando en el desmantelamiento de las redes criminales internacionales y sus facilitadores, atacar los entramados económicos y financieros de las organizaciones criminales y proteger las infraestructuras críticas de cualquier tipo de infiltración.

También se trabaja en la prevención, dijo el ministro, que calificó de «preocupación máxima» el reclutamiento de menores dentro de organizaciones criminales, así como en dar respuestas globales a través de la cooperación internacional.

En ese sentido, mencionó como ejemplos el «golpe importante al cártel de Jalisco en España», en colaboración con la DEA y los Países Bajos, y la segunda operación, junto con Estados Unidos y Ecuador, que culminó con la detención del narcotraficante más buscado de Ecuador. EFE

