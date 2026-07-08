España y otros seis países piden no restar ambición al sistema de comercio de emisiones

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Bruselas, 8 jul (EFE).- España y otros seis países de la Unión Europea (Portugal, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Luxemburgo) han pedido que no se rebaje la ambición del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS) en su próxima revisión, que la Comisión Europea tiene previsto desvelar la semana que viene.

Estos siete Estados miembros consideran que este sistema, el principal instrumento del bloque para reducir las emisiones de CO2 y cumplir con sus objetivos climáticos, sigue siendo una «piedra angular» para avanzar en la transición hacia una economía descarbonizada.

En concreto, este mecanismo de comercio de emisiones obliga desde 2005 a más de 10.000 plantas industriales del mercado comunitario a comprar derechos por cada tonelada de CO2 que liberan. El número total de derechos de emisión se reduce todos los años para forzar el recorte de emisiones.

Así, estos seis países subrayan que el sistema garantiza que los recortes de emisiones tengan lugar «allí donde resulten más rentables», asegura «unas condiciones de competencia equitativas» e «incentiva una mayor innovación».

«Una reducción de la ambición conlleva el riesgo de ejercer una presión indebida sobre los posibles esfuerzos nacionales de los Estados miembros», advierten en una carta conocida una semana antes de que Bruselas presente la revisión del sistema, un movimiento que se espera para el viernes 17 de julio.

España, Portugal, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Luxemburgo se posicionan de esta manera de cara a la reforma, con una posición que choca con la de otros socios como Italia, que son partidarios de flexibilizar el ETS, al que culpan de poner en desventaja a la industria europea frente a la de terceros países.

En este sentido, los firmantes de la misiva apuntan que «cualquier ajuste» sobre el factor de reducción lineal (el instrumento que recorta cada año los derechos de emisiones que compra la industria) debe estar alineado con el objetivo de reducir en un 90 % las emisiones para 2040 y, además, debe aplicarse a partir de 2036.

Además, subrayan que los créditos internacionales, que permiten contabilizar como propio el recorte de emisiones conseguido con proyectos de terceros países (normalmente en vías de desarrollo), «no deben desempeñar ningún papel en el cumplimiento del límite máximo de emisiones y solo deberían utilizarse como red de seguridad».

De la misma forma, apuntan que aquellas medidas para asegurar unas condiciones de competencia «equitativas» deben «dirigirse a aquellas instalaciones que invierten en descarbonización siempre que sea posible».

«Un ETS sólido y ambicioso constituye un importante motor de innovación y transformación hacia una Unión Europea climáticamente neutra, fuerte y competitiva», enfatizan. EFE

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