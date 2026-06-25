España y otros tres países piden no reabrir la Directiva del Agua por la minería crítica

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Bruselas, 25 jun (EFE).- España, Francia, Dinamarca y Hungría pidieron este jueves a la Comisión Europea que no reabra la Directiva Marco del Agua para facilitar proyectos de minería de materias primas críticas, al entender que la legislación actual ya permite desarrollar este tipo de iniciativas.

«No creemos oportuno que se abra la propuesta legislativa de la Directiva Marco del Agua», dijo la vicepresidenta tercera del Gobierno español y titular para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en un debate sobre resiliencia hídrica en un consejo de ministros de Medioambiente de los países de la UE.

Madrid, París, Copenhague y Budapest entienden que la normativa vigente «proporciona la flexibilidad suficiente para que se lleven a cabo proyectos tan importantes como la minería de materias primas fundamentales», agregó.

La ministra española explicó que esos cuatro países ultiman un documento que esperan enviar hoy a la comisaria europea de Medioambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, quien en la reunión de este jueves en Luxemburgo quería recabar las opiniones de los Veintisiete sobre los avances y dificultades de la estrategia europea de resiliencia hídrica.

«Es importante reforzar nuestra autonomía estratégica en lo que se refiere a estas materias primas críticas, pero creo yo que la actual legislación basta, es suficientemente flexible para que eso se pueda hacer sin tener que tocar nada en la Directiva», dijo la ministra francesa para la Transición Ecológica, Monique Barbut.

Hungría afirmó que apoya el documento porque el hecho de «que los recursos hídricos estén en buenas condiciones es una prioridad» para el nuevo Gobierno de Budapest, al que le «preocupan los objetivos de la revisión de la directiva».

La iniciativa llega después de que el Ejecutivo comunitario abriera el pasado marzo una consulta pública sobre una posible revisión específica de la normativa europea del agua para detectar obstáculos regulatorios a proyectos vinculados a las materias primas críticas, un sector que la UE considera estratégico para reducir su dependencia exterior.

En mayo, Bruselas publicó además unas orientaciones no vinculantes sobre la aplicación de la Directiva Marco del Agua a los permisos de nuevos proyectos, incluidas explotaciones mineras, que la comisaria presentó como una vía para «acelerar la concesión de permisos, simplificar y agilizar los procedimientos», manteniendo al mismo tiempo «elevados estándares medioambientales».

Ese mismo mes, en una entrevista con varios medios de comunicación, entre ellos EFE, la comisaria subrayó la urgencia geopolítica de acceso a esas materias primas.

«Tenemos que movernos rápido en materia de materias primas críticas (…). Nuestra asociación con Australia y con Groenlandia en este ámbito es importante, pero también debemos preguntarnos si necesitamos hacer nuestra propia minería y no trasladar esa carga a otros», señaló.

Reconoció además que distintos actores industriales consideran que la legislación hídrica dificulta nuevos proyectos industriales y mineros.

«La Directiva Marco del Agua se percibe como un obstáculo para nuevas instalaciones», dijo Roswall al resumir críticas planteadas por sectores extractivos.

La posible revisión ha recibido críticas de organizaciones ecologistas como WWF y la Oficina Europea del Medio Ambiente, que consideran que podría debilitar una de las principales normas europeas de protección de ríos, lagos y acuíferos.

En cambio, asociaciones empresariales del sector de las materias primas como Euromines, Aggregates Europe, Eurogypsum, Cerame-Unie, Industrial Minerals Europe, EUROROC y EXCA han defendido una revisión que añada certidumbre jurídica a los permisos, aunque aseguran que no buscan una «licencia para contaminar». EFE

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