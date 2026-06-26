España y otros veintiún países UE se alían para impulsar el almacenamiento energético

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Bruselas, 26 jun (EFE).- España se sumó este viernes al primer «pacto tripartito» de la UE para impulsar el almacenamiento energético, una iniciativa entre gobiernos, empresas e instituciones financieras con la que Bruselas quiere acelerar la integración de renovables, abaratar la electricidad y hacer más flexible y seguro el sistema.

«El almacenamiento de energía es el eslabón perdido de la transición hacia una energía limpia», afirmó el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, quien defendió que este nuevo modelo de cooperación entre industria y sector público permitirá dar más certidumbre a los inversores y más visibilidad a los proyectos.

El acuerdo fue suscrito en los márgenes del Consejo de ministros de Energía de la UE celebrado en Luxemburgo y reúne a varios Estados miembros, promotores y fabricantes de almacenamiento, desarrolladores de renovables, industrias consumidoras de energía e instituciones financieras.

El objetivo es acelerar a corto plazo el despliegue de soluciones de almacenamiento para que el sistema eléctrico europeo sea más eficiente, flexible y capaz de suministrar energía más barata.

«Aumentar por sí sola la energía renovable no basta. Debe ir acompañado de una optimización del funcionamiento del sistema energético», indicó la Comisión Europea en un comunicado.

Como parte del pacto, 22 Estados miembros asumieron compromisos para los próximos dos años que, en conjunto, representan entre 30 y 35 gigavatios (GW) de nueva capacidad de almacenamiento.

Los Gobiernos centrales también «apoyarán al sector del almacenamiento energético eliminando barreras que frenan su avance», permitiendo que «las autoridades reguladoras nacionales fijen o aprueben tarifas de red que reflejen los costes, no sean discriminatorias y estimulen la flexibilidad».

Además, las capitales proporcionarán apoyo financiero «cuando sea necesario» al despliegue y la fabricación de almacenamiento energético mediante financiación nacional y europea, y de conformidad con las normas sobre ayudas estatales, como el Marco de Ayudas Estatales para una Industria Limpia.

Por su parte, los promotores de proyectos de almacenamiento energético y de energías renovables proporcionarán estimaciones anuales de los nuevos proyectos, así como de sus volúmenes.

Las industrias consumidoras de energía se han comprometido a desarrollar proyectos de almacenamiento en sus propias instalaciones y a facilitar información más clara sobre cuándo y cuánta electricidad consumen.

En cuanto a las instituciones financieras, compartirán experiencia sobre proyectos de almacenamiento para hacerlos más atractivos para los inversores, y trabajarán con el Grupo Banco Europeo de Inversiones y entre ellas para «aumentar el impacto de la financiación destinada a soluciones de almacenamiento», añadió la Comisión.

Por último, el Ejecutivo comunitario apoyará a las capitales en la creación de programas de financiación y ayudará a la descarbonización de las industrias a través del Banco de Descarbonización Industrial, entre otras vías, y «explorará formas de apoyar el despliegue del almacenamiento energético».

Bruselas estima que la UE necesita alrededor de 200 GW de capacidad de almacenamiento de aquí a 2030 para responder a las necesidades de su sistema energético, frente a unos 55 GW instalados a comienzos de este año. EFE

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