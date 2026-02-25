España y Panamá firman una Alianza de Cooperación para el Desarrollo Sostenible

Ciudad de Panamá, 24 feb (EFE).- La secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Eva Granados, y el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann, firmaron este martes en la capital panameña una nueva Alianza de Cooperación para el Desarrollo Sostenible.

«En un momento, también, de cuestionamiento de la evidencia científica, de los datos, el documento que firmamos hoy se basa en esa evidencia. Y entre los vectores que priorizamos está el eje científico (y) académico, esa cooperación técnica, que creo que nos hace un salto cualitativo», dijo Granados.

La firma tuvo lugar en la Cancillería panameña tras la VIII reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Hispano Panameña. Y, según la información oficial, marca «una nueva etapa de relación entre ambos países, basada en un modelo de cooperación avanzada, horizontal y orientada a construir respuestas conjuntas a desafíos estructurales y a reforzar el papel de Panamá como referente en innovación pública y desarrollo sostenible en la región».

«(Lo que) hemos formalizado hoy mediante la firma del acta (…) construye no únicamente la culminación formal de un proceso técnico y diplomático, sino la expresión clara de una voluntad política convergente, de una visión compartida de futuro y de la confianza mutua que hemos construido a lo largo del tiempo», recalcó Guevara Mann.

La nueva alianza gira -de acuerdo a la información oficial- en torno a «cuatro retos estratégicos» como el «intercambio de conocimiento y fomento de capacidades científicas, tecnológicas y digitales para el desarrollo sostenible» y la «gobernanza democrática transformadora con enfoque de género, cuidados y participación».

A los que se suman los «modelos de desarrollo económico y territorial inclusivos, innovadores y resilientes» junto con una «transición ecológica justa».

Durante su viaje a Panamá, Granados se reunió con los representantes regionales para América Latina y el Caribe de las principales agencias de Naciones Unidas. Además visitará proyectos de la Cooperación Española en la remota provincia de Darién.

La selva de Darién, frontera natural con Colombia, fue epicentro en los últimos años de la crisis migratoria regional, con cientos de transeúntes cruzándola a diario para llegar a Norteamérica.

Allí, en las poblaciones indígenas a las que llegaban los migrantes o en los centros de acogida estuvo presente la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) para atender esa emergencia migratoria, tanto de manera directa como con el apoyo a otras organizaciones humanitarias.

La ayuda oficial al desarrollo española destinada a Panamá ha tenido un incremento progresivo en los últimos años, pasando de un total de 0,57 millones de euros en 2020 (unos 0,67 millones de dólares) hasta 5,9 millones de euros (unos 6,9 millones de dólares) en 2024. EFE

