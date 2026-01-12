España y Portugal firmarán acuerdo para limpieza del río Miño durante cumbre hispano-lusa

1 minuto

Lisboa, 12 ene (EFE).- España y Portugal firmarán un acuerdo para la limpieza del río Miño durante la próxima cumbre hispano-lusa, prevista para el 29 de enero en La Rábida, en Huelva (España), anunció este lunes la ministra lusa de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho.

«El río Miño está completamente lleno de arena, lo que dificulta el paso desde la orilla de Portugal a España, por lo que es necesario hacer un dragado, un desarenado y llevar a cabo la renaturalización tanto de los márgenes como de los afluentes del río», dijo Carvalho en declaraciones a la prensa.

La responsable anticipó que, aparte de este pacto, durante la cumbre se van a impulsar proyectos de biodiversidad, principalmente en la recogida de datos y las áreas marinas protegidas, así como de seguridad climática.

En lo que respecta a su cartera, por el momento estos son los acuerdos que se van a rubricar, ya que en materia de energía el trabajo es «diario y conjunto».

«No es necesario firmar acuerdos (sobre energía) en las cumbres porque no hay forma de no trabajar en conjunto», indicó Carvalho.

La cumbre se desarrollará tras el apagón del pasado abril en España y Portugal, países que durante los últimos meses han trabajado junto con la Unión Europea (UE) para acelerar la interconexión con Francia.

La cumbre hispano-lusa del 29 de enero, que se celebrará en el monasterio onubense de La Rábida, estará presidida por el jefe de Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, el conservador Luís Montenegro. EFE

cch/ssa/icn