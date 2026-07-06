España y Portugal piden a Bruselas más financiación para las interconexiones energéticas

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París, 6 jul (EFE).- España y Portugal reclamaron este lunes a la Comisión Europea una mayor ambición en la financiación comunitaria de las interconexiones energéticas del suroeste europeo, durante la primera reunión ministerial del Grupo de Alto Nivel sobre Interconexiones celebrada en París, con la participación también de Francia y del comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen.

Madrid y Lisboa trasladaron hoy a Jørgensen la necesidad de reforzar el apoyo financiero a proyectos considerados estratégicos para la integración del mercado energético europeo, entre ellos las interconexiones eléctricas transpirenaicas y el corredor de hidrógeno H2med, según informaron fuentes del Ministerio español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En la reunión, en la que además del comisario europeo estuvieron presentes la vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; la ministra portuguesa de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho; y la ministra francesa de Energía y portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, también se hizo balance del estado de las infraestructuras actualmente en desarrollo.

Las partes destacaron la reciente inauguración de la décima interconexión eléctrica entre España y Portugal, el avance de las obras del enlace eléctrico por el golfo de Vizcaya, destinado a aumentar la capacidad de intercambio entre España y Francia, y la evolución del proceso de participación pública en el proyecto de interconexión de hidrógeno BarMar en ambos países.

Los participantes intercambiaron, asimismo, información sobre los planes de desarrollo de las infraestructuras para la energía eólica marina. El comisario europeo de Energía y Vivienda subrayó la importancia de aprovechar plenamente el potencial europeo en renovables y reforzar la cooperación transfronteriza, según las fuentes del MITECO.

España expuso, por su parte, las iniciativas emprendidas para impulsar toda la cadena de valor de la eólica marina, entre ellas un programa de más de 200 millones de euros destinado a adaptar infraestructuras portuarias y fomentar un ecosistema industrial vinculado a esta tecnología, así como los procesos de participación pública para definir los criterios y emplazamientos de futuros desarrollos, según las mismas fuentes.

Añadieron que, en materia de hidrógeno renovable, la reunión contó con la participación de los gestores de redes de transporte (TSO) de España, Francia y Portugal, así como de Alemania como país invitado, lo que refleja, dijeron, el interés europeo por el desarrollo de este vector energético.

Durante el encuentro se destacó el papel que el hidrógeno renovable puede desempeñar en aquellos sectores donde la electrificación resulta difícil, como la siderurgia o la industria química, y se puso en valor la contribución del Banco Europeo del Hidrógeno para facilitar el encuentro entre oferta y demanda y favorecer el desarrollo de infraestructuras transfronterizas.

Los participantes en el encuentro reafirmaron el compromiso de Francia, España, Portugal y la Comisión Europea con el desarrollo de las interconexiones energéticas del suroeste europeo y acordaron celebrar en septiembre una nueva reunión técnica del Grupo de Alto Nivel para avanzar en los aspectos técnicos de las conexiones eléctricas transpirenaicas.

Asimismo, este asunto figurará en la agenda de la próxima reunión bilateral entre los líderes de España y Francia, según el MITECO. EFE

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