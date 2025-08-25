The Swiss voice in the world since 1935

España y Reino Unido planean demoler la verja fronteriza de Gibraltar en enero de 2026

Madrid, 25 ago (EFE).- España y el Reino Unido planean demoler el próximo mes de enero la verja fronteriza de Gibraltar, colonia británica en el sur de España, según los plazos que se negocian tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de junio entre los dos países y la Unión Europea.

Según informó el diario El País y confirmaron a EFE fuentes cercanas a la negociación, España y Reino Unido esperan que Bruselas tenga listo en octubre el texto definitivo del acuerdo, que está muy avanzado, y que sea ratificado en diciembre.

La Unión Europea, España y el Reino Unido consensuaron en junio el estatus de Gibraltar tras el Brexit, el último fleco que quedaba en la relación entre ambos bloques después de la salida británica de la UE hace más de cinco años.

El acuerdo pone fin a la verja y elimina barreras y controles tanto para personas como para mercancías.

La verja física que separa España de la colonia británica desaparecerá para facilitar el tránsito de las 15.000 personas que se mueven diariamente entre ambos territorios y los 300.000 españoles de la zona. EFE

