España y Reino Unido unen esfuerzos para la solución de los dos Estados en Oriente Medio

Londres, 3 sep (EFE).- España y Reino Unido se comprometieron este miércoles a unir esfuerzos para promover la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, ante el conflicto de Oriente Medio.

Este compromiso está plasmado en el acuerdo firmado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su homólogo británico, Keir Starmer, con motivo de la reunión que mantuvieron en el 10 de Downing Street.

Los ámbitos de colaboración que aborda el pacto son muy diversos, y en el apartado de política internacional es donde se recoge el compromiso de mantener ambos gobiernos un diálogo periódico sobre Oriente Medio.

Para ello, prevén trabajar con los socios regionales con el objetivo de reducir las tensiones actuales y apoyar las iniciativas regionales a favor del diálogo en cuestiones políticas, económicas y de seguridad.

También se comprometen a coordinar iniciativas con el fin de promover la aplicación de la solución de los dos Estados, lo que conlleva el reconocimiento del Estado palestino.

España ya reconoció a Palestina el año pasado y ha venido liderando en Europa la apuesta por ese reconocimiento por parte de los socios comunitarios.

Por su parte, Starmer ya avanzó la intención de que el Reino Unido reconozca a Palestina como Estado este mes.

España y Reino Unido abogan asimismo por apoyar una estrategia de seguridad regional que integre plenamente a Israel en la región y respaldar las iniciativas regionales sobre la estructura de seguridad y la no proliferación nuclear que contribuyan a la estabilidad de la zona. EFE

