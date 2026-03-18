España y Santa María la Mayor: un vínculo histórico que prosigue con Felipe VI

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Cristina Cabrejas

Roma, 18 mar (EFE).- Felipe VI tomará posesión este viernes del título de protocanónigo del cabildo de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, un privilegio destinado sólo al jefe de Estado español y que dará continuidad al vínculo que el país ibérico ha tenido con esta basílica romana a lo largo de los siglos.

«El hecho de que el jefe del Estado, en este caso el rey Felipe VI, sea protocanónigo enraíza el gran vínculo que tiene España, tierra de piedad mariana, con esta basílica que es la más antigua dedicada a la Virgen en Occidente», explica en una entrevista con EFE José Jaime Brosel Gavilá, rector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat en Roma.

Brosel Gavilá, que además es uno de los doce canónigos que forman el cabildo (colegio de sacerdotes) de Santa María la Mayor, destaca también que, a lo largo de la historia, «se ha visto cómo los españoles se han volcado con este templo».

José Brosel tendrá el privilegio de ser el canónigo español que, justo por esta especial relación, participará en la ceremonia de toma de posesión, «que, aunque sencilla, tiene unos cánones que deben ser respetados».

Lectura de la bula papal

El protocolo establece que los Reyes de España serán recibidos en la puerta de la Basílica, ubicada en el centro de Roma, y harán su entrada en el templo de manera solemne.

A continuación, tras una lectura de la Biblia, se prevé una alocución del cardenal arcipreste, el lituano Rolandas Makrickas, y después Felipe VI tomará la palabra.

En la ceremonia «se leerá el fragmento de la bula papal ‘Hispaniarum fidelitas’ que hace referencia al título de protocanónico honorario, y se invitará a su majestad a sentarse entre el resto de los canónigos, lógicamente en un lugar de honor», adelanta Brosel.

También se realizará una visita a la capilla de la «Salus Populi Romani», el icono de la Virgen que tanto veneraba el fallecido papa Francisco, donde acudía a rezar antes y después de cada viaje internacional.

Precisamente se prevé un momento de recogimiento ante la sepultura del papa argentino, que eligió esta basílica para ser enterrado.

Santa María la Mayor, la basílica «española» de Roma

La Basílica de Santa María la Mayor representa un recorrido por las relaciones de España y la Iglesia Católica porque, cómo recuerda Brosel, en el templo se encuentra el sepulcro del cardenal Rodrigo de Borja, quien luego sería el papa Alejandro VI.

Rodrigo de Borja fue arcipreste de este templo al que los Reyes Católicos regalaron parte del oro que llegaba de América para decorar su espectacular artesonado, que todavía se conserva.

Además, la reina de España Margarita de Austria, esposa de Felipe III, fue la soberana que regaló al templo su primer gran relicario: el de la Santa Cuna. Otro punto de conexión con España tiene como protagonista a San Ignacio de Loyola, que celebró su primera misa en esta basílica.

Y en medio de toda esa relación, según recuerda el rector de la Iglesia española en Roma, «hay un momento (1603) el que el cabildo le pide al rey de España, Felipe III, que lo acoja bajo su protección real. Y el rey accede».

En 1647, Felipe IV estableció una renta anual denominada «Opera Pia’ de España y, en agradecimiento, el cabildo encargó a Gian Lorenzo Bernini una estatua de bronce del soberano, que aún hoy recibe a los fieles y peregrinos en el pórtico de la basílica.

Con la bula papal «Hispaniarum fidelitas», promulgada por el papa Pío XII el 5 de agosto de 1953, se renovó y confirmó esta estrecha relación, destacando «los lazos de piedad y devoción que han unido a la nación ibérica con la Basílica de Santa María la Mayor», explican desde la basílica.

Por ello, no se trata de un «nombramiento», matiza el canónigo, sino que el rey de España es protocanónigo desde el mismo momento que asume su cargo, aunque hasta ahora no haya tomado posesión.

La basílica celebra anualmente tres misas solemnes por la prosperidad del pueblo español y su Jefe de Estado: la memoria litúrgica de San Fernando Alfonso (30 de mayo), la fiesta de la Asunción de María (15 de agosto) y la fiesta de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre).

La ceremonia del próximo viernes forma parte de la visita que los Reyes de España realizarán también al Vaticano y al papa León XIV, y que se produce a apenas tres meses de la primera visita que realizará el actual pontífice a España. EFE

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