España y Turquía deben trabajar en una «base sólida» por la causa palestina, según informe

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Madrid, 10 abr (EFE).- España y Turquía deben trabajar en construir una base «sólida» para realizar una acción concertada por la causa palestina y llevar su postura común en esta cuestión a un plano «estratégico, más allá del corto plazo», según un informe de la española Fundación Alternativas divulgado este viernes.

En la presentación del documento ‘Turquía y España ante la cuestión Palestina’ en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el director de política exterior de la fundación, Vicente Palacio, incidió en la posición en común de España y Turquía en la cuestión palestina.

Esa postura, basada en la defensa del derecho de los palestinos a un Estado viable o la obligación de garantizarles asistencia humanitaria, puede ser el camino a seguir para pensar en «qué quieren conseguir en Oriente Medio y muy particularmente en Palestina y Gaza».

«Hay unas relaciones comerciales muy estables y prometedoras, una relaciones culturales que pueden ampliarse mucho más entre Turquía y España en este momento», aseguró Palacio, pero recalcó que ambas naciones necesitan «rigor intelectual y mantener la cabeza fría en un momento en que se necesita pensar».

Destacó dos «imperativos categóricos»: «El primero es no olvidar Gaza, no olvidar Palestina. Y en relación a esto, claro está, no renunciar a lo que es justo. No renunciar al derecho internacional, no podemos dejarlo caer».

En este sentido, el informe recoge que la cuestión palestina tiene un «gran peso» en la política exterior de España y Turquía, dos potencias consideradas medias, algo que condiciona su capacidad para arrastrar a sus socios más inmediatos a esa causa, algo «evidente» en el caso de España con la Unión Europea (UE).

No obstante, la alta coincidencia de posturas entre estos dos países podría tener «capacidad de influir en ciertos espacios» sobre la causa palestina, asegura.

Entre los muchos puntos en común que comparten en la causa palestina España y Turquía, el documento destaca los votos de ambos países en las resoluciones de las Naciones Unidas, que demostraron una coincidencia absoluta desde octubre de 2023 hasta diciembre de 2025.

También la defensa de los derechos «inalienables del pueblo palestino», que fueron definidos en la resolución 3236 de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1974.

Coinciden asimismo en la cuestión de los refugiados, que suponen la mitad de la población palestina, y en la solución de los dos Estados.

Otro aspecto en común es que ambos países consideran «ilícita» la ocupación de Cisjordania y Gaza, incluida Jerusalén, además de condenar las anexiones.

De hecho, España mantiene su consulado en Jerusalén Este y depende de Madrid, no de la embajada de Tel Aviv, mientras que Turquía contribuyó con declaraciones escritas y orales al dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024 sobre la ilegalidad de la presencia de Israel en los territorios ocupados.

Otras posturas compartidas son la contribución a la ayuda humanitaria, así como la posición de ambos países ante los procedimientos judiciales internacionales o el genocidio de Gaza, condenado públicamente por España y Turquía.

En el foro también participaron Nüket Küçükel Ezberci, embajadora de la República de Turquía en España; Husni Abdel Wahed, embajador del Estado de Palestina en España, y Raquel Martí, directora Ejecutiva de UNRWA España, entre otros. EFE

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