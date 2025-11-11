España y Uruguay acuerdan una hoja de ruta para el XII Foro Parlamentario Iberoamericano

2 minutos

Montevideo, 11 nov (EFE).- España y Uruguay han acordado una hoja de ruta que pasa por una participación «relevante» del país sudamericano en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, organizado por las Cortes Generales españolas y que se celebrará en Madrid el 4, 5 y 6 de diciembre, coincidiendo con el día de la Constitución Española.

Así lo destacó el presidente del Senado de España, Pedro Rollán, quien ha calificado como «muy fructífera» la reunión que ha mantenido este martes en el Palacio Legislativo con el presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay, Sebastián Valdomir, celebrada en el marco de la organización de la próxima cumbre.

Rollán afirmó a EFE que durante el encuentro se trataron «aspectos fundamentales» como el desarrollo de Mercosur, la seguridad jurídica, o el papel de la comunidad española en la sociedad uruguaya, que representa alrededor del 2 % de la población total del país sudamericano.

El presidente del Senado de España añadió que también conversaron sobre el futuro acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, que —según dijo— permitirá «la simplificación administrativa», eliminar tasas en las dos direcciones y mejorar las condiciones comerciales entre ambas regiones.

En esta línea, Valdomir recalcó la importancia de un acuerdo que está «más cerca que nunca» y detalló que las dos naciones comparten las preocupaciones ambientales aunque recuerda que hay «mucho más para ganar de lo que posiblemente sean los impactos directos que hay que mitigar»

En cuanto a la relación entre España y Uruguay, subrayó que, pese a las diferencias políticas que existen entre los diferentes partidos en ambos países, comparten la preocupación «por la salud democrática o el aumento del nivel de intolerancia política en el debate público».

La visita de Rollán se enmarca como la primera que realiza un presidente del Senado a Uruguay y, en este sentido, que las relaciones entre ambos países están «en uno de sus mejores momentos» y que está encontrando «sintonía, acercamiento y voluntad sincera de diálogo» con las instituciones uruguayas.

Rollán, que ha viajado junto al resto de miembros de la mesa de la cámara alta española, se reunirá el miércoles con empresas de la Cámara Española de Uruguay, con la vicepresidenta, Carolina Cosse, y tendrá una recepción con parlamentarios encabezada por Cosse y el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado de Uruguay, Daniel Caggiani. EFE

