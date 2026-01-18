España ya conoce a sus dos últimas rivales en la segunda categoría: Argentina y Sudáfrica

Redacción Deportes, 18 ene (EFE).- Argentina y Sudáfrica se han convertido este domingo en las dos últimas selecciones femeninas clasificadas para la segunda categoría de las Series Mundiales de rugby 7, en la que competirán a partir del próximo mes de febrero contra España, China, Kenia y Brasil.

Las argentinas y las sudafricanas han logrado el ascenso en el único torneo de la tercera categoría celebrado este fin de semana en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), en el que se han asegurado las dos primeras plazas al batir en las semifinales, respectivamente, a Chequia (22-12) y Polonia (36-5)

La segunda división de las Series Mundiales constará de una primera fase de tres etapas albergadas en Nairobi (14-15 febrero), Montevideo (21-22 marzo) y Sao Paulo (28-29 marzo), cuyos cuatro primeros clasificados disputarán los tres torneos de las finales junto a las ocho selecciones de la primera categoría.

En categoría masculina, las selecciones ascendidas a la segunda división han sido Bélgica y Canadá, que se unen a las cuatro ya clasificadas (Estados Unidos, Kenia, Alemania y Uruguay) para competir con el mismo calendario que las féminas por disputar los tres torneos finales. EFE

