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Español Álex Ubago llega a Ecuador en agosto en su gira por los 25 años de su debut

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Quito, 31 jul (EFE).- El cantautor español Alex Ubago se presentará en la capital ecuatoriana, Quito, en agosto próximo, en el marco de su gira mundial ‘¿Qué pides tú?’, con la que conmemora el 25 aniversario de su debut en la escena musical.

En esta gira el cantautor apuesta por un formato que privilegia la cercanía entre el artista y sus seguidores, indicaron este viernes los organizadores del concierto.

Por ello -anotaron- en un entorno más íntimo, en el Teatro San Gabriel, el público podrá reencontrarse con las historias, emociones y melodías que han acompañado distintas etapas de su vida, «en un concierto pensado para escuchar, recordar y compartir».

El concierto será a las 20:00 hora local del 6 de agosto (01:00 GMT del 7 de agosto). EFE

sm/nvm

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