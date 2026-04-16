Español Mario Hernández, al frente del comité de Tecnologías Digitales del Consejo Europa

3 minutos

París, 16 abr (EFE).- El constitucionalista español Mario Hernández Ramos fue elegido este jueves presidente del nuevo Comité Director para las Tecnologías Digitales Nuevas y Emergentes del Consejo de Europa, encargado de velar para que esos instrumentos se ajusten a los derechos humanos y a los principios democráticos.

Su elección, anunciada en un comunicado de la organización paneuropea, se llevó a cabo durante la primera reunión de este nuevo órgano, creado siguiendo el compromiso de los Estados miembros, para que el Consejo de Europa tenga «un papel de liderazgo en el desarrollo de normas en la era digital para salvaguardar los derechos humanos tanto en línea como fuera de línea».

Su principal misión será ofrecer la experiencia jurídica y política de sus miembros al Comité de Ministros, el órgano ejecutivo, en todas las cuestiones que entran dentro de su ámbito de competencia.

También actuará como depositario de su Convenio Marco sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho.

El Consejo de Europa adoptó en 2024 el que es el primer tratado internacional vinculante destinado a garantizar el respeto de los derechos humanos y los estándares del Estado de derecho y la democracia en el uso de sistemas de inteligencia artificial.

Ese convenio, que está abierto también a países no europeos, fija un marco legal que abarca todo el ciclo de vida de los sistemas de IA, aborda los riesgos que pueden plantear y, en paralelo, promueve la innovación responsable.

Su enfoque basado en el riesgo para el diseño, el desarrollo, el uso y el desmantelamiento de esos sistemas significa que hay que considerar cuidadosamente cualquier posible consecuencia negativa de su uso.

Hernández Ramos mostró su satisfacción por su nombramiento y, en declaraciones a EFE, subrayó: «no es habitual que los españoles estemos en este tipo de puestos de responsabilidad».

«Para mí -añadió- es un reconocimiento de la labor que había hecho» durante los dos últimos años al frente de un comité de Inteligencia Artificial, al que viene en parte a sustituir el actual.

Este nuevo amplía sus competencias a nuevas tecnologías emergentes, incluidas entre otras las vinculadas a las neurociencias, que son susceptibles de afectar a los derechos fundamentales y a la democracia.

El constitucionalista español señaló que una de las principales misiones del nuevo organismo es «desarrollar una evaluación de impacto de los sistemas de IA para los derechos humanos» a través de una aplicación para determinar si se vulneran y, en caso de ser así, cómo sucede.

Además, se va a «mapear por dónde van las amenazas de estas nuevas tecnologías para los derechos humanos y para el Estado de derecho».

En el comité hay perfiles jurídicos, como el de Hernández Ramos, pero también otros técnicos y científicos, como ingenieros o informáticos.

El nuevo presidente hizo hincapié en la importancia que tiene para España disponer de un representante del Gobierno en un organismo de un sector muy puntero: «Es una buena noticia tener esa conexión entre la realidad nacional e internacional».

Hernández Ramos, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado también como asesor del Ministerio de Justicia. EFE

ac/cat/rf