Español Martínez dice que no perderá oportunidad de coronarse en el Apertura mexicano

2 minutos

México, 19 nov (EFE).- El español Pedro Martínez, entrenador del Tigres UANL, afirmó este miércoles que no desaprovechará la oportunidad de hacer campeón a su equipo en el Apertura de la liga femenina del fútbol mexicano que, dijo, es una de las cinco mejores del mundo.

«Tenemos las mejores jugadoras porque estamos en el mejor equipo. Es una gran oportunidad que no dejaremos pasar, no nos fijamos en lo que tenemos enfrente. Queremos ganar este campeonato para Tigres en una liga dentro de las cinco mejores del mundo», afirmó el estratega.

Tigres UANL, en el que juega la campeona mundial española Jenni Hermoso, visitará este jueves al América en el partido de ida de la final del Apertura.

Martínez, con las felinas desde el Clausura 2025, mostró su orgullo por dirigir su primera final en una de las liga femeninas de mayor crecimiento.

«Sembramos en el día a día desde mi llegada y hoy recogemos algo de todo eso. Estoy emocionado de dirigir a este equipo que tiene un gran sentido de pertenencia y exigencia en una liga que cada vez es más conocida, que crece a pasos agigantados y por eso es tan atractiva para algunas de las mejores jugadoras», señaló.

El timonel con experiencia en equipos como el Rayo Vallecano, Arsenal y Burdeos subrayó que a pesar de que su equipo fue líder de la fase regular con la ofensiva más efectiva, 60 goles anotados en 17 juegos, y la defensiva menos goleada, 11 recibidos, y solo una derrota, no se consideran favoritos.

«Suena repetitivo, pero en una final no hay favoritos, eso se demuestra en el campo. Tenemos el crédito de lo que hicimos en la fase regular, pero no hay más cuando pita el árbitro. Lo que sí puedo decir es que no vamos a especular, saldremos a ganar como lo hemos hecho desde el primer juego de esta temporada», mencionó.

El madrileño de 49 años reconoció en el América, que dirige su compatriota Ángel Villacampa y que tiene como estrellas a las también españolas Bruna Vilamala, Irene Guerrero y Sandra Paños, un equipo tan agresivo como el suyo.

«Los dos contamos con jugadoras desequilibrantes; tenemos grandes ofensivas y defensivas y nos gusta someter al rival. Por eso la dificultad es tan grande, pero nosotros queremos dar un paso al frente y ganar ese séptimo título para Tigres», concluyó.

Tigres buscará levantar el séptimo campeonato de su historia para confirmarse como el equipo más ganador de la liga femenina el próximo domingo en el partido de vuelta de la final. EFE

as/gbf