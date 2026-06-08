Española Acciona Energía almacenará el doble de energía solar en el desierto de Atacama

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Santiago de Chile, 8 jun (EFE).- La empresa española Acciona Energía informó este lunes de que duplicará su capacidad de almacenamiento de energía solar en Chile gracias a la construcción de un nuevo sistema de baterías en el desierto de Atacama.

La instalación permitirá almacenar tendrá una capacidad de 196MW/980MWh y podrá suministrar 196MW de energía limpia durante cinco horas seguidas, indicó la compañía en un comunicado.

El nuevo proyecto, que se prevé que esté en funcionamiento para finales de 2027, se construirá en el desierto de Atacama, el más árido del mundo, y estará físicamente integrada en la planta solar de El Romero, donde ya trabaja la empresa.

«Este nuevo sistema se suma al proyecto de almacenamiento de 1GWh que Acciona Energía anunció a finales del año pasado en el complejo solar Malgarida (238MWp), actualmente en construcción, y refuerza la apuesta de la compañía por el despliegue de almacenamiento a gran escala en el país», según indicaron en un comunicado.

Acciona Energía es la filial de energías renovables de Acciona, empresa matriz perteneciente al IBEX35, que tiene como finalidad la producción y gestión de infraestructura energética y el almacenamiento de este tipo de energía.

Chile es el segundo país de Latinoamérica con la red eléctrica más limpia -por la manera en la que la produce- pero pierde cerca del 20 % de lo producido por una escasa infraestructura de almacenamiento.

La actual ministra de Energía, Ximena Rincón, declaró hace una semana en una entrevista a EFE en Santander (España) que debían «ser capaces de que esta generación de renovables vaya acompañada también de almacenamiento».

«El reto está en esta combinación de generación, de almacenamiento y de transmisión, con una buena dosis de demanda», explicó la ministra.

El 51% de la capacidad energética instalada en Chile procede de las Energías Renovables No Convencionales (conocidas como ERNC), siendo la energía solar la que lidera en este sector. EFE

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