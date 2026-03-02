Española Cristina Bucsa vence a la polaca Frech y gana el título en el WTA 500 de Mérida

Mérida (México), 1 mar (EFE).- La española Cristina Bucsa derrotó este domingo por 6-1, 4-6, 6-4 a la polaca Magdalena Frech para ganar el título del WTA 500 de Mérida, su primer cetro como tenista profesional.

Después de eliminar en la semifinal a la italiana Jasmine Paolini, séptima del ránking, Bucsa fue superior en el arranque de la final y aunque bajó en el segundo segmento, se recuperó y ganó el torneo para saltar al lugar 31 de la clasificación mundial, el mejor de su vida que la coloca como la española número uno.

En el primer set hubo una sola jugadora en la pista, Bucsa, quien comenzó con un par de quiebres para irse delante 3-0.

La española, quien comenzó la semana como raqueta 63 del tour de la WTA, mostró un juego diverso; atacó la red, fue efectiva al usar su revés cruzado y salió de apuros con par de ‘drop shots’ ante una oponente apagada, con 12 errores no forzados.

Pese a estar lejos de su mejor tenis, Frech, 57 del ránking, recuperó un rompimiento en el cuarto set; sin embargo, la española se impuso desde la devolución con quiebres en los juegos quinto y séptimo para ganar por 6-1.

Cuando parecía estar en un momento anímico de baja, la polaca comenzó la segunda manga con un cambio de actitud y fue ella la que quebró dos veces consecutivas para tomar ventaja de 3-0.

Pareció el segundo set una copia en negativo del primero; Bucsa quebró en el tercer ‘game’ para acercarse en el marcador, pero después cometió numerosos errores no forzados, algunos con todo a favor para ganar el punto.

Frech escapó de un punto para quiebre en el octavo juego y conservó su servicio también en el décimo para empatar el partido con una victoria por 6-4.

Con actitudes menos arriesgadas, las dos comenzaron el set decisivo con superioridad desde el saque hasta que en el cuarto ‘game’, Bucsa lanzó un certero revés cruzado para quebrar e irse delante por 4-1, después de confirmar el rompimiento.

En el 5-3, Bucsa sacó para ganar el título, pero echó dos pelotas fuera en golpes de revés apresurados y sufrió el quiebre con un remate en la red de Frech.

Con la pizarra 15-15 en el décimo, Bucsa se lanzó por el punto y su fue delante 15-30 con su drive para, en un punto de largos peloteos, impactar con su revés y ponerse al filo del campeonato. Lo logró con una doble falta de Frech, quien mañana aparecerá en el lugar 36 del ránking.

«Ha sido una batalla súper dura y estoy orgullosa de lo que estamos consiguiendo; gracias a la gente de Mérida por apoyarnos. Ha sido una semana increíble para mí», dijo Bucsa.

El WTA 500 de Mérida (Yucatán) se jugó en cancha dura con una bolsa de premios de un millón 206.446 dólares. EFE

