Espacios emblemáticos de Quito acogerán la Bienal Panamericana de Arquitectura 2026

Quito, 26 ene (EFE).- Los espacios patrimoniales y emblemáticos de Quito, la capital de Ecuador, se convertirán en el escenario de la Bienal Panamericana de Arquitectura 2026, una edición en la que habrá charlas y encuentros durante todo el año hasta llegar a la ‘Semana Bienal’, que tendrá lugar del 23 al 27 de noviembre.

La Bienal es uno de los principales encuentros de arquitectura del continente y es catalogada por especialistas del sector como los «Premios Óscar de la arquitectura», según señaló este lunes el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, al anunciar el evento.

Esta edición se celebrará tras el reciente reconocimiento de Quito como Ciudad Creativa de la UNESCO en la categoría de Arquitectura, distinción que se suma a su declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad y a su incorporación a la red de Ciudades del Aprendizaje.

«Quito es una de las pocas ciudades del mundo que reúne estos tres prestigiosos reconocimientos», recalcó Muñoz.

El Colegio de Arquitectos, que colabora con la Municipalidad en este evento, explicó a EFE que la Bienal se articula en cuatro componentes de trabajo que se desarrollan a lo largo del año y culminan en la denominada ‘Semana Bienal’.

Uno de los componentes es el premio Bienal, un concurso de arquitectura en el que profesionales de todo el mundo participan con sus proyectos arquitectónicos bajo la evaluación de jurados internacionales.

Otro componente incluye charlas y encuentros dirigidos tanto a estudiantes como a profesionales, y otro tendrá activaciones en el espacio público en el que podrá participar toda la ciudadanía.

Como novedad, la edición de 2026 incorporará un concurso de diseño de pabellones, concebido para vincular la arquitectura con la ciudad mediante instalaciones temporales, y los ganadores se colocarán en los sitios emblemáticos de la capital ecuatoriana.

El proceso de selección estará a cargo de estudios de arquitectura de renombre, como Barclay & Crousse (Perú); Hevia Poblete Arquitectos (Chile); Revista Trama e I+D+A Arquitectura (Ecuador); y Juan José Castellón (España).

Desde la Alcaldía se añadió que este evento permitirá a los visitantes valorar los distintos momentos arquitectónicos que conforman la identidad de la ciudad y apropiarse de ellos en lugares patrimoniales que hoy son espacios culturales.

Con más de dos décadas de trayectoria, la Bienal alcanzó el carácter de panamericano gracias a la participación de arquitectos de países como Perú, Chile, Argentina y Colombia.

La edición de 2026 se desarrollará bajo el concepto ‘Prohibido no tocar’, que propone una aproximación participativa a la arquitectura y al patrimonio urbano, con el objetivo de fomentar la interacción ciudadana con los espacios construidos. EFE

