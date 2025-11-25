Esparcen las cenizas de la bailarina Plisétskaya y su marido sobre el río ruso Oká

Moscú, 25 nov (EFE).- Las cenizas de la legendaria bailarina rusa Maya Plisétskaya (1925-2015) y su marido, el compositor Rodión Shchedrín (1932-2025), fueron esparcidas sobre el río Oká, en cumplimiento de la voluntad de los artistas, informaron este martes medios rusos.

«Maya y Rodión soñaban con que sus cenizas se esparcieran sobre Rusia. Y así se hizo. Sus cenizas fueron unidas y esparcidas sobre el río Oká», en la parte europea del país, según dijo el bailarín Andris Liepa a la agencia TASS.

De acuerdo con el medio, en esa ceremonia secreta, cuya fecha no se precisa, fue esparcida solo una parte de las cenizas del famoso matrimonio.

TASS indica que más adelante, posiblemente, se haga otro acto al que podrán asistir los admiradores de la pareja.

Plisétskaya y Shchedrín se casaron en 1958 y vivieron juntos hasta la muerte de la bailarina en 2015.

La semana pasada, tanto en Rusia como en el extranjero, se celebraron varios actos conmemorativos con ocasión del centenario del nacimiento del ‘gran cisne’ del ballet, que a lo largo de su larga carrera actuó en los principales escenarios del mundo. EFE

