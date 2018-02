ESPRESSO es un paso más en la precisión de los análisis de la luz que pueden detectar exoplanetas. Logro suizo, que cuenta con el ojo agudo del telescopio más grande del mundo.

“Tuvimos el nombre antes del acrónimo”, admite Francesco Pepe, investigador principal de ESPRESSOEnlace externo. Y ello porque esta máquina requirió muchas sesiones, comidas y cafés, lo que nos encantó. Vimos luego que también podía significar ‘Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations’ y funciona bien. No hay que buscar algo más profundo”.



