The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Espert, candidato de Milei acusado de vínculos con narcotráfico, renuncia a su candidatura

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Buenos Aires, 5 oct (EFE).- El diputado José Luis Espert, importante candidato del partido del presidente Javier Milei para las elecciones legislativas en Argentina el próximo 26 de octubre, anunció este domingo que renuncia a su candidatura, tras desencadenarse un escándalo por sus vínculos con un empresario acusado por fraude y narcotráfico en Estados Unidos.

«Por la Argentina, doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla», informó a través de X Espert, que encabezaba la lista de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza en el distrito más poblado del país y que acusó una «operación» en su contra basada en «una gran mentira».

Milei respondió con un mensaje en la misma red social en el que defendió al diputado aunque destacó que «Argentina siempre está por encima de la personas» y agregó: «Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros». EFE

pd/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR