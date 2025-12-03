Esposa de Hernández dice que aún no deciden si regresará a Honduras tras indulto de Trump

Tegucigalpa, 3 dic (EFE).- Ana García, esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, indultó el pasado lunes después de haber sido condenado en 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas, dijo este miércoles a EFE que todavía no han decidido sobre su eventual regreso a Honduras.

«No hemos tomado ninguna decisión al respecto, está tan reciente, vamos a tomarnos el tiempo para meditar muy bien como familia y tomar esas decisiones sabias pensando en el bienestar de Juan Orlando, de nuestros hijos, de todas nuestras familias», indicó García en su residencia en Tegucigalpa.

«Estamos todavía decidiendo muchos temas, él acaba de salir, creo que tiene apenas ni 48 horas de haber salido. Entonces, nos hemos tomado las cosas con calma», reiteró. EFE

