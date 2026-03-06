Esposa de Leopoldo López denuncia el «saqueo» y destrucción de su casa en Venezuela

Caracas, 6 mar (EFE).- Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, denunció este viernes el «saqueo» y la destrucción de su casa en el país suramericano por una orden, aseguró, de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

«Delcy Rodríguez ordenó entrar, vaciarla, robarla y tumbarla», indicó Tintori en un video publicado en Instagram, en el que aseguró que también se llevaron a sus dos perros y loros que todavía vivían en la residencia, ubicada en el este de Caracas. EFE

(Vídeo)