Esposa del encarcelado opositor ugandés Besigye acusa al Gobierno de negarle ayuda médica

Kampala, 21 ene (EFE).- Winnie Byanyima, esposa del histórico líder opositor ugandés Kizza Besigye, detenido desde noviembre de 2024 y acusado de traición, acusó este miércoles al Gobierno de Uganda de negarle atención médica pese a encontrarse gravemente enfermo y exigió su liberación.

“Me preocupa profundamente que Besigye esté ahora, en la práctica, bajo control del Ejército y no de las autoridades penitenciarias civiles, y que su atención médica esté siendo restringida de manera deliberada”, dijo Byanyima, también directora ejecutiva del Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), en un comunicado.

“Cuando lo vi (en la noche del pasado jueves), Besigye estaba extremadamente débil, temblaba, tenía fiebre alta y sufría fuertes dolores abdominales”, añadió.

Según Byanyima, los médicos le dieron el alta pese a encontrarse aún en mal estado y una camioneta penitenciaria lo trasladó a una ubicación desconocida.

“Se me ha advertido de que no informe al público sobre su enfermedad y se me ha amenazado con que, si lo hacía, se le negaría cualquier acceso adicional a la clínica de su médico. Esto es un chantaje y un intento deliberado de ocultar su estado”, aseguró.

Así, la alta funcionaria de la ONU exigió “la liberación inmediata” de Besigye, de 69 años.

En una entrevista este martes con el periódico ugandés Daily Monitor, Byanyima afirmó que su marido está en prisión por oponerse a los presuntos planes del presidente del país, Yoweri Museveni, de 81 años y en el cargo desde 1986, de entregar el poder a su hijo mayor, Muhoozi Kainerugaba, actual jefe de las Fuerzas de Defensa de Uganda.

Analistas políticos señalaron esa posibilidad tras una silenciosa pero constante reorganización de la cúpula militar, en la que antiguos aliados del mandatario han sido sustituidos por figuras más leales a su hijo.

Sin embargo, ni Museveni ni Kainerugaba, de 51 años, han confirmado públicamente esa opción.

Kainerugaba, que hasta 2021 mantenía un perfil público bajo, ha ganado visibilidad en los últimos años a través de sus comentarios polémicos y a menudo violentos en las redes sociales, llegando incluso a amenazar de muerte al actual líder opositor del país, el popular cantante Bobi Wine.

Besigye desapareció en extrañas circunstancias a finales de noviembre de 2024 en Nairobi, capital de la vecina Kenia, y apareció unos días más tarde en un tribunal militar de Uganda acusado de traición, delito que puede acarrear la pena de muerte.

Está acusado de preparar un complot para derrocar al Gobierno y de haber viajado a Suiza, Grecia y Kenia para recabar apoyo financiero, promover la caída de las autoridades ugandesas y facilitar desplazamientos de ciudadanos a Kenia para recibir entrenamiento paramilitar.

Médico, excoronel del Ejército y antiguo aliado de Museveni, Besigye es una de las figuras más destacadas de la oposición ugandesa.

Las fuerzas de seguridad han intentado impedir sus actos públicos y ha sido detenido en numerosas ocasiones. Pese a ello, se ha postulado a la Presidencia de Uganda en cuatro elecciones (2001, 2006, 2011 y 2016) y se ha convertido en un símbolo de la lucha por la democracia en Uganda.

Museveni obtuvo el 71,65 % de los votos en las elecciones del pasado día 15, mientras que Bobi Wine (cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi) quedó en un segundo lugar con el 24,72 %.

No obstante, el opositor rechazó estos resultados y denunció un “fraude masivo” en las elecciones, celebradas después de meses de interrupciones de sus mítines con gases lacrimógenos e incluso munición real y la detención de centenares de simpatizantes de su partido. EFE

