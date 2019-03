Immigration to Switzerland continues to rise

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Suiza: inmigración estable y menos naturalizaciones 15 de febrero de 2019 - 16:15 Italia, Alemania y Portugal siguen a la cabeza de los 10 países más destacados de la inmigración en Suiza. España está en el sexto puesto. El trabajo es el factor principal de la inmigración. En cifras totales, a finales de 2018, 2 081 169 extranjeros vivían en Suiza con permiso legal. Esta es la lista de los 10 primeros países en cuanto a números de inmigrantes legales en suelo alpino, señala hoy un comunicado gubernamental: En diciembre de 2018, el 68% de la población extranjera con permiso de residencia permanente en Suiza se componía de personas provenientes de la Unión Europea y el Espacio Económico de Libre Intercambio (EFTA) y también ocupaban el 81% de la población con permiso temporal de estancia en Suiza. Nuevos suizos En cuanto a naturalizaciones se refiere, en 2018 se contabilizaron 42 225 naturalizaciones, es decir -4.4% con respecto a 2017, de ellas 32 702 ordinarias, y 9 523 facilitadas. De nuevo Alemania, Italia y Portugal están a la cabeza en este proceso para obtener el pasaporte suizo, seguidas de Kosovo, Francia, Turquía, España, Macedonia, Serbia y Bosnia Herzegovina. Con 140 087 personas que inmigraron a este país en 2018 se registró un incremento del 1,7% (2 284 personas) con respecto a las cifras de 2017. La emigración tuvo una evolución similar, con 80 749 personas que partieron ( + 1 645 personas; +2,1%).