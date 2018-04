«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

En 2016, la tasa de pobreza de la población activa con empleo fue de 3.8%. Como en años anteriores, los más afectados fueron las personas que viven solas, las que viven en hogares monoparentales con hijos menores de edad, las que carecen de educación postobligatoria y las que viven en un hogar en el cual no hay personas con un puesto de trabajo.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

La pobreza golpea en Suiza aun a los trabajadores 10 de abril de 2018 - 16:58 En 2016, el 7,5% de la población suiza se vio afectada por la pobreza en términos de ingresos, es decir, 615 000 personas, de las cuales 140 000 ejercían una actividad profesional. Alrededor del 1% de la población puede considerarse permanentemente pobre, de acuerdo con la Oficina Federal de Estadísticas (OFS). Esos resultados proceden de la encuesta sobre ingresos y condiciones de vida (SILC) y de la nueva publicación de la OFS sobre “La dinámica de la pobreza en Suiza”, precisó la dependencia en un comunicado divulgado este martes. En 2016, la tasa de pobreza de la población activa con empleo fue de 3.8%. Como en años anteriores, los más afectados fueron las personas que viven solas, las que viven en hogares monoparentales con hijos menores de edad, las que carecen de educación postobligatoria y las que viven en un hogar en el cual no hay personas con un puesto de trabajo. Comparado con los años 2014 (6.7%) y 2015 (7%), la tasa de pobreza de la población total muestra una tendencia al alza, que sin embargo está incluida en el margen de las fluctuaciones estadísticas, señala la OFS. 1% de las personas permanentemente afectadas Gracias a los nuevos datos longitudinales de la encuesta SILC, en la que son entrevistadas las personas de los mismos hogares durante cuatro años seguidos, fue posible estudiar por primera vez cuánto tiempo se ven afectadas las personas que viven en Suiza. De 2013 a 2016, el 12,3% de la población se vio afectada al menos una vez por la pobreza. En cuatro años, claramente hay más personas afectadas por la pobreza de lo que revela la tasa de pobreza anual. Para la mayoría de ellas, la pobreza es una experiencia transitoria: el 7,7% de la población estaba en la pobreza un año de cada cuatro, el 2,5% dos años de cada cuatro, el 1,2% tres años de cada cuatro y 0.9% durante los cuatro años considerados. La mayoría de los afectados han regresado rápidamente a un ingreso superior a la línea de pobreza.