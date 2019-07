(it)

Switzerland, land of European immigration

Suiza es uno de los países con mayor proporción de población extranjera, la gran mayoría de ellos son ciudadanos europeos. Aunque el fenómeno no ...

Immigration to Switzerland drops

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Baja la emigración a Suiza 24 de julio de 2019 - 10:38 En el primer semestre de 2019, menos personas se trasladaron a Suiza con respecto al mismo período del año pasado. El saldo migratorio registró una baja de 0,8% en comparación anual para establecerse en 24 672 personas, de acuerdo con la Secretaría de Estado de Migración (SEM). Un total de 63 333 personas se instalaron en Suiza entre enero y junio, informó el martes la SEM. Eso supone un 1,8% menos que en el primer semestre de 2018. Mientras que 44 321 personas emigraron de países de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA); es decir, un decremento del 1,3%, la inmigración procedente de terceros países descendió un 2,8%, hasta 19 012. Al mismo tiempo, 35 832 extranjeros abandonaron Suiza, un 3,9% menos que en el mismo lapso de 2018. Considerando las muertes y naturalizaciones, la migración neta de la población extranjera residente ascendió a 24 672 personas en el primer semestre de 2019, un descenso del 0,8%. Más de la mitad de los inmigrantes (33 245 o 52,5%) llegaron a Suiza para trabajar. En comparación con el año anterior, hubo un aumento en los sectores económicos de la industria, la artesanía y los servicios. Por otra parte, la inmigración se redujo para los empleos en la agricultura. Menos reunificaciones familiares Para 17 701 personas (28%), la reunificación familiar fue la razón para establecerse en Suiza. Eso supone un 8,6% menos que en el mismo periodo de 2018. Más de una de cada cinco de esas personas era miembro de la familia de un ciudadano suizo. De los países de la UE/EFTA, 8 499 personas - principalmente de Italia, Alemania, Francia y Portugal - se trasladaron a Suiza para reunirse con sus familiares. Un total de 9 202 personas procedían de terceros países, con Kosovo a la cabeza de la lista, por delante de Macedonia del Norte, Brasil e India. En el primer semestre del año, 4 676 extranjeros se trasladaron a Suiza por motivos de estudios. Además, 2 383 personas recibieron un permiso de residencia sin empleo remunerado y 3 064 personas que obtuvieron el asilo cambiaron su situación de residencia. Según la SEM, a finales de junio vivían en Suiza alrededor de 2,1 millones de extranjeros. De ellos, 323 384 procedían de Italia, 308 532 de Alemania, 265 501 de Portugal y 137 514 de Francia. Suiza tiene una población total de 8,4 millones de habitantes.