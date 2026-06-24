Estadísticas y colores para celebrar los 250 años de la independencia de EEUU en Madrid

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Brenda Guadalupe Hernández López y Marc Fraile Baudy

Madrid, 24 jun (EFE).- La Casa de América en Madrid invita a cuestionar la democracia estadounidense en el 250 aniversario de la independencia del país con una exposición que usa datos estadísticos y expone los resultados sobre cuadros minimalistas, abstractos y con colores.

La exposición, que se inaugura este jueves 25 de junio y estará hasta el 30 de septiembre, se divide en dos partes: una primera, ‘American Colors’, que analiza la repartición de las razas en EEUU, y una segunda, ‘American Democracy’, que recorre todos los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses a lo largo de su historia.

El colectivo PSJM, conformado por los españoles Cynthia Viera y Pablo San José, usa lo que ellos denominan «la geometría social», basada en datos estadísticos, para poner el foco sobre un aspecto, haciendo resaltar «una emoción estética, un compromiso con la belleza».

Así lo explicó este miércoles San José a EFE durante una vista a la muestra.

Los artistas trabajan «en diferentes niveles», intentan «que haya un placer estético, pero también un disfrute intelectual», detalló Viera, y que la reacción del visitante sea :»Woah, lo que me está contando con dos colores, un montón de cosas».

San José añadió que hay «un primer nivel puramente sensitivo o estético», para luego ir a «otro nivel más, que es el del código del arte», donde se pueden identificar las referencias a los minimalistas americanos de los años 60.

American Colors

Compuesta por obras de colecciones públicas y privadas, ‘American Colors’ puede verse como una crítica sobre la repartición de la población estadounidense, usando solo 5 colores.

Son «los colores que habitualmente se asignan a las diferentes etnias; blanco, hispanoamericano, negro, asiático, indioamericano», comentaron los artistas.

Los datos de repartición de la población pobre y de la carcelaria, con colores que hablan por sí solos, invitan a reflexionar sobre la desigualdad entre razas en EE.UU.

Los confrontan con las cifras de poblaciones de otros países del continente, o como criticó San José, «del patio trasero, como suelen decir en Estados Unidos», que son Bolivia, México, Argentina, Cuba, Haití, Brasil, Venezuela y Honduras.

American Democracy

En ‘American Democracy’ los artistas exponen con gráficas de pastel los resultados desde las primeras elecciones, cuando se fundó el país con George Washington, hasta las que ganó Joe Biden en 2020, cuando se terminó este proyecto.

«En los primeros años no se habían fundado todavía los partidos, se estaba comenzando a crear la democracia en Estados Unidos» explicó Viera en referencia a la multitud de colores del cuadro, uno por cada candidato.

En el recorrido, de manera cronológica, se ve cómo se fueron creando con el tiempo los dos partidos de hoy, republicanos y demócratas.

«Los rojos son los conservadores y los azules son los demócratas, que son progresistas, y esto además es bastante reciente, desde el año 2000 que la CNN y otras cadenas empezaron a adjudicarles estos colores», precisó Viera

También se pueden identificar los cuatro mandatos de Franklin Roosevelt y su absoluto triunfo con las políticas del ‘New Deal’, el voto de un independiente anarcocapitalista en 1974 y la igualmente rotunda victoria de Ronald Reagan en 1981. EFE

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