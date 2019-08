Corippo es la comuna suiza con menos habitantes: once.

Más de 8.5 millones de habitantes en Suiza 28 de agosto de 2019 - 13:00 A finales de 2018, Suiza tenía una población de 8 544 500 habitantes, un 0,7% más que el año anterior. Se registró un aumento en todos los cantones con excepción del Tesino (-0,1%) y Neuchâtel (-0,6%). Los italianos se mantienen como la primera comunidad extranjera. Los cantones con mayor crecimiento demográfico son Schwyz y Friburgo (1,2%). Zug, Zúrich y Argovia (1,1%), Turgovia (1%), Ginebra (0,9%), Schaffhausen, Vaud y Lucerna (0,8%) también aumentaron más que la media nacional, de acuerdo con los datos publicados (27.08) por la Oficina Federal de Estadística (OFE). Sin embargo, el aumento es el más bajo en 10 años. La inmigración se redujo un 0,5% con respecto a 2017, mientras que la emigración aumentó un 4,2%. De Zúrich a Corippo En cuanto a las ciudades, Zúrich sigue siendo la más grande con 415 000 habitantes. Le siguen Ginebra (201 000), Basilea (172 000), Lausana (139 000) y Berna (133 900). Estas cinco ciudades reúnen al 12% de la población residente de manera permanente en la Confederación, según la OFE. En las antípodas de las grandes aglomeraciones se encuentra la comuna de Corippo, en el Tesino, con sus 11 habitantes. Jóvenes y viejos La proporción de jóvenes de 0 a 19 años en Suiza es aún superior a la de las personas de 65 años o más. En algunos cantones, sin embargo, la tendencia ya se ha invertido. Es el caso de Basilea-Ciudad (cuya inversión de tendencia se remonta a 1981), Tesino (2006), Schaffhausen (2009), Basilea-Campaña (2011), Berna (2012), Grisones (2013), Nidwalden (2015), Glarus (2016), Solothurn (2017) y Uri (2018). Los italianos siguen al frente A finales de 2018, 2 148 300 extranjeros estaban afincados de manera permanente en Suiza, lo que representa el 25,1% de la población total (+1% en comparación con 2017). Es el menor aumento desde 2007. El año pasado, los italianos se mantuvieron como la primera comunidad extranjera en Suiza (14,9%), seguidos por los alemanes (14,3%), los portugueses (12,3%) y los franceses (6,4%). Estas cuatro nacionalidades representan el 48% de todos los extranjeros que residentes en Suiza.