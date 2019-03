Los reclusos son liberados más tarde porque las autoridades se han vuelto más cautelosas, agregó. “Hay una mentalidad de riesgo cero: las autoridades solamente liberan actualmente a un preso si están seguros de que no volverá a delinquir en libertad condicional”.

Mayoría extranjera en cárceles suizas 05 de febrero de 2019 - 15:51 Entre 1988 y 2017, el número de instituciones penitenciarias helvéticas se redujo en 30%, pero el total de presos aumentó en 50%. Más de la mitad de la población carcelaria está constituida actualmente por extranjeros residentes fuera de Suiza. Mientras que en 1988 había 70 personas encarceladas por cada 100 000 habitantes, en 2017 la cifra aumentó a 82 por cada 100 000, según las cifras publicadas el martes por la Oficina Federal de Estadística. En cifras absolutas, el número de reclusos aumentó de 4 621 a 6 907. El porcentaje de mujeres se mantuvo estable en torno al 6%. A partir de 1988, la proporción de reclusos con ciudadanía suiza descendió de una media del 31% en la primera década al 20% en la segunda y la tercera con un punto máximo del 44% en 1989. En cuanto a los presos sin ciudadanía suiza que viven en Suiza -incluidos aquellos en proceso de asilo- pasó del 28% al 37% y volvió a descender al 28% en las tres décadas. En la primera década, el grupo de presos residentes en el extranjero representó el 41% de los presos, en la segunda década el 43% y en la tercera, el 52%. Mentalidad de riesgo cero Aunque la cifra total de prisioneros de 6 907 en 2017 es inferior a la cifra récord de 7 054 registrada en 2013, la tendencia a largo plazo es que cada vez más personas se encuentren entre rejas. Esta es la consecuencia de sentencias más severas, explicó el martes Jonas Weber, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Berna, a la cadena de radio pública suiza SRF. Los reclusos son liberados más tarde porque las autoridades se han vuelto más cautelosas, agregó. “Hay una mentalidad de riesgo cero: las autoridades solamente liberan actualmente a un preso si están seguros de que no volverá a delinquir en libertad condicional”.