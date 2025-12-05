Estados Unidos, en el Grupo D con Australia, Paraguay y Repesca Europea B

Washington, 5 dic (EFE).- Estados Unidos jugará contra Australia, Paraguay y Repesca Europea B (Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo), en el Grupo D, tras el sorteo celebrado este viernes en el Centro Kennedy de Washington.

El Grupo D disputará sus partidos en las sedes de Los Ángeles, San Francisco y Seattle (Estados Unidos) y Vancouver (Canadá). El sábado la FIFA anunciará el calendario definitivo y el orden de los partidos, horarios y estadios. EFE

apa/og