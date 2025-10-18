Estados Unidos advierte que Hamás planea una violación inminente del alto el fuego en Gaza

1 minuto

Miami (EE.UU.), 18 oct (EFE).- Estados Unidos advirtió este sábado que tiene «informes creíbles» que indican que Hamás planea «una violación inminente» del alto el fuego firmado con Israel mediante un ataque contra el pueblo palestino.

«Este ataque planeado contra civiles palestinos constituiría una violación directa y grave del acuerdo de alto el fuego y socavaría los importantes avances logrados mediante la mediación. Los garantes exigen que Hamás cumpla con sus obligaciones en virtud del alto el fuego» informó en un comunicado el Departamento de Estado de EE.UU.EFE

hbc/enb