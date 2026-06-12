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Estados Unidos afirma que el borrador de acuerdo con Irán cumple sus «objetivos centrales»

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Washington, 12 jun (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos declaró este viernes que el borrador de acuerdo que espera firmar con Irán en los próximos días cumple «los objetivos centrales» del presidente, Donald Trump.

Un alto funcionario de la Administración declaró a la prensa bajo condición de anonimato que el acuerdo permitiría desbloquear el estrecho de Ormuz y conduciría al «desmantelamiento del programa nuclear iraní». EFE

er/lss

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