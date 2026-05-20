Estados Unidos agradece a Alemania por asistir a un estadounidense enfermo de ébola

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Washington, 20 may (EFE).- Estados Unidos agradeció este miércoles al canciller alemán, Friedrich Merz, la asistencia prestada a un misionero y médico estadounidense que contrajo ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y fue trasladado en avión a Alemania para recibir tratamiento.

«Gracias al canciller Merz y a nuestros amigos en Alemania por su rápida asistencia en el cuidado de los estadounidenses afectados por el brote de ébola. Estamos agradecidos por su cooperación», escribió el secretario de Estado, Marco Rubio, en redes sociales.

Peter Stafford llegó en la madrugada de este miércoles a Alemania para ser tratado en una de las clínicas del hospital universitario La Charité, en Berlín.

Las autoridades estadounidenses habían pedido ayuda a Alemania para que recibiera y tratara al médico, entre otras razones porque el vuelo al país europeo es más corto que a Estados Unidos.

Este episodio de cooperación entre Estados Unidos y Alemania contrasta con la tensión de las últimas semanas, después de que la Administración de Donald Trump anunciara la retirada de unos 5.000 soldados de territorio alemán en represalia por la negativa de Berlín a involucrarse militarmente en la guerra de Irán.

El misionero y médico estadounidense contrajo el virus mientras trabajaba con pacientes con ébola en el hospital Nyankunde, según la organización cristiana Serge, con sede en Pensilvania (EE.UU.).

El riesgo de la actual epidemia de ébola en RDC y Uganda, con 600 casos sospechosos y 139 muertes, es «bajo» a nivel global, aunque se mantiene alto a nivel nacional y regional, indicó este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS). EFE

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