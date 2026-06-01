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Estados Unidos anuncia que lanzó varios ataques de «autodefensa» contra Irán

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Redacción Internacional, 1 jun (EFE).- Estados Unidos anunció este lunes que lanzó varios ataques contra Irán el fin de semana, en respuesta a «acciones agresivas» del país persa, entre ellas el derribo de un dron en aguas internacionales, mientras continúan las negociaciones entre las partes para poner fin al conflicto.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) difundió en X que llevó a cabo «ataques calculados y deliberados» de «autodefensa» contra radares y estaciones de mando y control de drones iraníes en Goruk y en la isla de Qeshm el sábado y el domingo.

El anuncio se produce mientras Washington y Teherán negocian -con mediación de Pakistán- un plan de paz para acabar con la guerra. El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo el viernes una reunión con su equipo de seguridad para tomar una decisión «final» sobre el tema que concluyó sin acuerdo, según medios estadounidenses. EFE

int-mca/pav/jrh

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