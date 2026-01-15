Estados Unidos anuncia sanciones contra los «arquitectos» de la represión en Irán

Washington, 15 ene (EFE).- Estados Unidos anunció este jueves que sanciones contra los responsables de la represión de las autoridades iraníes contra los participantes de las protestas antigubernamentales y contra «las redes bancarias clandestinas que permiten a la élite robar y blanquear los ingresos generados por los recursos naturales del país».

El Departamento del Tesoro señaló en un comunicado que «Estados Unidos apoya al pueblo iraní, que protesta por sus derechos fundamentales» y denunció que «el régimen continúa financiando actividades desestabilizadoras y perjudiciales en todo el mundo». EFE

