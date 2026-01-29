Estados Unidos aprueba la posible venta a España para renovar las Fragatas F-100

3 minutos

Washington, 29 ene (EFE).- El Departamento de Estado ha aprobado este jueves una posible venta al Gobierno de España para la modernización de las Fragatas F-100 y todo el equipo relacionado, por un coste estimado de 1.700 millones de dólares.

La Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa (DSCA) entregó la certificación requerida a través del cauce habitual que incluye una notificación al Congreso para ventas de armas al extranjero.

El Gobierno de España, según indica la DSCA en un comunicado, ha solicitado comprar cinco sistemas de partes de armas (shipsets) para el sistema de misiles AEGIS; partes para seis procesadores de señal digital; cinco sistemas de lanzamiento vertical MK 41 baseline VIII, y para cinco radares de búsqueda de superficie de próxima generación.

También solicita, según las mismas fuentes, otros artículos de equipo de defensa no mayor y elementos relacionados con la logística y el apoyo a programas por un coste total estimado de 1700 millones de dólares.

España «utilizará los artículos y servicios para modernizar cinco fragatas de su flota equipadas con AEGIS, lo que mejorará su capacidad para llevar a cabo misiones de defensa e interoperar con los aliados de EE.UU. y la OTAN en la defensa contra misiles balísticos en el teatro de operaciones», según la nota de la agencia de defensa estadounidense.

Además, la venta se produce en un momento de especial tensión en el seno de la OTAN por las quejas de Washington sobre el bajo gasto de defensa de sus socios y las declaraciones sobre la anexión de Groenlandia.

La Administración Trump justifica que la venta a España hace frente «a las amenazas actuales y futuras, brindándole mayor flexibilidad y capacidad para contrarrestar las amenazas regionales y seguir impulsando la estabilidad en la región».

La DSCA asegura que «la venta propuesta de este equipo y apoyo no alterará el equilibrio militar básico en la región» y que «no afectará negativamente la preparación para la defensa de Estados Unidos».

Respecto al coste que tendrá para el Gobierno de España, se matiza que «la descripción y el valor en dólares corresponden a la cantidad y valor en dólares estimados más altos según los requisitos iniciales. El valor real en dólares será menor en función de los requisitos finales, la autorización presupuestaria y los contratos de venta firmados, si se concluyen».

Y el comunicado de la DSCA explica que la operación de venta «requerirá que el personal del Gobierno de Estados Unidos y del contratista visite España temporalmente para cumplir con los requisitos de supervisión y soporte técnico del programa».

Por último, se detalla que los contratistas principales serán Lockheed Martin, con sede en Moorestown, Nueva Jersey, y Manassas, Virginia; RTX Corporation, con sede en Arlington, Virginia; Ultra Maritime Naval Systems and Sensors, con sede en Braintree, Massachusetts, y General Dynamics, con sede en Williston, Vermont. EFE

acd/jmr/plv