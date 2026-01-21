Estados Unidos cifra en 1.000 los presos políticos en Venezuela y pide su liberación

1 minuto

Washington, 21 ene (EFE).- Estados Unidos pidió este miércoles, durante una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), la «liberación incondicional» de los 1.000 presos políticos que calcula que siguen en cárceles venezolanas.

«Aproximadamente 1.000 personas permanecen injustamente detenidas. Estados Unidos insta a la liberación incondicional de todos los presos políticos injustamente detenidos», afirmó el embajador estadounidense Leandro Rizzuto durante una sesión de la OEA convocada para abordar el asunto de los presos. EFE

