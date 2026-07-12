Estados Unidos concluye su última ronda de ataques contra Irán

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Redacción Internacional, 12 jul (EFE).- Estados Unidos anunció este domingo el final de su última ronda de ataques contra Irán, lanzada en represalia por un bombardeo previo iraní contra un buque con la bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz.

«Las fuerzas estadounidenses atacaron aproximadamente 140 objetivos militares iraníes con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate (basados ​​en tierra y en el mar), drones y buques navales», detalló el Comando Central de EE. UU. (Centcom) en un comunicado.

El mando militar dijo que los objetivos incluían instalaciones de misiles y drones de Irán, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera.

Durante la madrugada, medios iraníes informaron de varias explosiones en la provincia de Bushehr, donde se encuentra una planta nuclear, y en diversas localidades cercanas al estrecho de Ormuz, sin que de momento haya trascendido información sobre daños o víctimas.

Teherán, por su parte, ha respondido lanzando misiles y drones contra países de Oriente Medio que acogen bases estadounidenses, como Jordania, Kuwait, Catar y Baréin.

Este domingo de madrugada (sábado en Estados Unidos), el Comando Central estadounidense (Centcom) informó del inicio de una nueva ronda de ataques contra Irán después de que Teherán bombardeara un buque con la bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz.

Según el Centcom, Irán atacó un buque portacontenedores con bandera de Chipre, lo que provocó un incendio en el barco y daños en la sala de máquinas que obligaron a detener la travesía. Un miembro de la tripulación está desaparecido.

Las fuerzas estadounidenses justificaron el ataque contra la República Islámica con que están «degradando su capacidad» para atacar otras embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Irán, por su parte, anunció que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado «hasta nuevo aviso».

Hace unos días, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio por terminado el acuerdo de alto el fuego, vigente entre ambos países, tras la reanudación de los bombardeos en Oriente Medio.

EE.UU. e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní. EFE

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