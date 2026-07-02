Estados Unidos creó menos empleos de lo previsto en junio

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Estados Unidos creó menos puestos de trabajo de lo esperado en junio, aunque la tasa de desempleo bajó levemente al 4,2%, según datos publicados este jueves que muestran que el mercado laboral sufre altibajos.

«Tanto el empleo total en nóminas no agrícolas (+57.000) como la tasa de desempleo (4,2%) variaron poco en junio», señaló la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos en un comunicado.

El desempleo en mayo fue de 4,3%.

En junio los principales sectores de crecimiento del empleo incluyeron atención médica y asistencia social, mientras que el sector de ocio y hostelería perdió puestos de trabajo tras un sólido desempeño el mes anterior.

Después de meses de crecimiento y contracción en forma de subidas y bajadas, el mercado laboral estadounidense registró fuertes ganancias en los últimos tres meses.

Sin embargo, los datos del jueves revisaron a la baja algunas de esas cifras. El empleo en abril y mayo se revisó a la baja en 74.000 puestos de trabajo, indicó la BLS.

Los datos de junio quedaron muy por debajo de las expectativas del mercado, ya que los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal esperaban un aumento de 115.000 puestos de trabajo.

No obstante, el crecimiento del empleo se mantuvo en terreno positivo y no se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos intervenga por razones vinculadas al mercado laboral, uno de los componentes de su mandato.

– Los salarios rezagados ante la inflación –

La inflación en la mayor economía del mundo ha registrado alzas durante meses, a causa de las repercusiones de la guerra del presidente estadounidense Donald Trump contra Irán.

Los datos del jueves mostraron que el salario promedio por hora de los trabajadores estadounidenses aumentó un 3,5% en términos anuales, lo que significa 0,7 puntos porcentuales por detrás de la inflación.

Esta disparidad significa que los trabajadores estadounidenses han perdido, en promedio, poder adquisitivo, ya que sus salarios no están manteniendo el ritmo del fuerte aumento de los precios.

La atención sanitaria ha sido uno de los sectores más fuertes para el empleo en Estados Unidos en los últimos meses, puesto que el envejecimiento de la población impulsa la demanda de puestos de trabajo en hospitales y centros de atención residencial.

En junio, el sector sumó 22.000 puestos de trabajo, un ritmo más lento que su ganancia mensual promedio de los últimos 12 meses, según informó la BLS.

La asistencia social, un sector relacionado, agregó 25.000 puestos de trabajo, por encima de su ganancia mensual promedio durante el año.

Pero el empleo en una serie de sectores clave se mantuvo estancado, incluidos la industria manufacturera, el comercio minorista, el transporte y las actividades financieras.

El Partido Republicano de Trump enfrenta una dura prueba en las próximas elecciones de mitad de mandato en noviembre, en las que los demócratas buscan arrebatar el control de ambas cámaras del Congreso.

Trump propone políticas ambiciosas, de reindustrialización del país que son de largo alcance, pero las cifras muestran que no acaban de concretarse.

aha/jz/meb